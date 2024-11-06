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  4. Кто заменит? Пегула снялась с Итогового турнира WTA. Известна причина
WTA
06 ноября 2024, 19:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:48
881
0

Кто заменит? Пегула снялась с Итогового турнира WTA. Известна причина

Американка не сыграет из-за травмы колена

06 ноября 2024, 19:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:48
881
0
Кто заменит? Пегула снялась с Итогового турнира WTA. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Шестая ракетка мира Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы левого колена. На её место в Оранжевую группу попадает первая запасная, девятая ракетка мира, «нейтральная» Дарья Касаткина.

Она встретится с Игой Свентек в решающем матче 7 ноября.

«Я немного боролась с травмой, – сказала Пегула. – И по какой-то причине она сильно обострилась на этой неделе. Не совсем понимаю, почему так получилось. За несколько дней до тренировок колено было в порядке, но перед первым матчем боль вернулась, и я почувствовала, что мне неудобно двигаться на корте».

Напомним, что в своём прошлом матче Джессика проиграла в двух сетах Крейчиковой, чем еще больше усложнила ситуацию в группе.

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Джессика Пегула Дарья Касаткина Итоговый турнир WTA Барбора Крейчикова
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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