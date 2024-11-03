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Лига Европы
Динамо Киев
07.11.2024 22:00 - : -
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
03 ноября 2024, 22:03 |
117
0

Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2024, 22:03 |
117
0
Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В четверг, 7 ноября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо – Ференцварош
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Трансляция матча В эфире

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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ференцварош
Ференцварош Динамо Киев Лига Европы смотреть онлайн Динамо - Ференцварош
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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