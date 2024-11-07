Андрей ВОРОБЕЙ: «За счет Судакова мы у Янг Бойз и выиграли»

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкой команды над «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов (2:1).

– Андрей, какие остались впечатления от первой победы «Шахтера» в этой Лиге чемпионов?

– Матч в принципе более-менее удался для «Шахтера». Немного «Шахтер» осторожничал в начале встречи и во втором тайме. Но в целом донецкая команда показывала неплохой футбол. Были хорошие атаки и взаимодействия. И особенно показательными были два гола, которые «горняки» забили. Понравился «Шахтер» в этой встрече. Но нужно отметить, что в этом поединке играли две осторожные команды. И будем смотреть правде в глаза, что «Шахтер» играл против одной из самых слабых команд в этой Лиге чемпионов. Тем более у «Янг Бойз» были проблемы, у них было большое количество травмированных футболистов. Но нам это было на руку. И дончане молодцы, что выиграли и заработали три очка.

– По пропущенному голу «Шахтера» что скажете?

– Футбол и состоит из ошибок. Игроки же не роботы. Они тоже ошибаются. Конечно, в той ситуации Бондаренко был не прав, он ошибся. Но футболисты «Шахтера» молодцы в том плане, что после этого не остановилась. Дончане, наоборот, сначала сравняли счет, а затем, как оказалось, забили и победный гол. Молодцы, что быстро исправились и сумели по итогу выйти вперед.

– И уже во втором тайме, можно сказать, что Бондарь исправлялся за пропущенный гол, когда выбивал мяч в непростой ситуации?

– Я считаю, Бондарь виноват не был в пропущенном голе. Там была ошибка Бондаренко.

– Я имею ввиду, что, когда Кастриот Имери забивал, то мяч пролетел между ног у Бондаря и оказался в воротах.

– Это был такой случай. А Бондарь на самом деле сыграл очень хороший матч. Он очень много выручал. А то, что мяч пролетел между ног, я не считаю, что там была его ошибка. В том эпизоде была явная ошибка Бондаренко. Он делал передачу и ошибся. Это его ошибка! А Бондарь хорошо отыграл весь поединок. А в конце встречи его действия на поле очень сильно вдохновили команду и помогли в достижении победы. Он был цементом в нашей линии обороны.

– И Ефим Конопля хорошо выручил, когда в своей штрафной вынес мяч на угловой.

– Да, молодец! Но в этой встрече правый фланг был менее активный, чем левый. Насчет Конопли скажу так: я не увидел, что он сыграл какой-то феерический матч. Не скажу, что Конопля плохо сыграл. Но он не выделялся. А вот левый фланг нашей команды очень сильно проявил себя. Это не значит, что Зубков плохо сыграл на правом фланге. Зубков, наоборот, был активен.

– Кстати, что скажете о Зубкове, который отличился первым голом «Шахтера» в этом сезоне Лиги чемпионов?

– Зубков по ходу встречи не все время играл на правом фланге. Он постоянно маневрировал. Но основные атаки шли с левого фланга. Правый фланг был не так активен, как левый.

– А по Судакову что скажете? Отличился голом и ассистом. Проявил снова лидерские качества?

– Если в целом взять матч, я бы выделил двоих футболистов «Шахтера», которые сыграли матч на топовом уровне. Это Бондарь и Судаков! Георгий, конечно, своими действиями на протяжении всего матча выделялся. Да, он забил мяч и сделал ассист. Это супер! Но, кроме этого, у Судакова была еще какая-то уверенность. Он очень много атак начинал и развивал. Да, были ошибки в некоторых моментах, не без этого. Но все равно очень много атак начиналось от Судакова. Также Георгий успевал и в обороне отрабатывать. Он очень сильно поработал на команду. Было видно, что это топ-игрок! За счет Судакова мы у «Янг Бойз» и выиграли!

– От портала WhoScored Судаков получил лучшую оценку в матче, а именно 8,7!

– Да, Судаков весь поединок на топовом уровне сыграл. Он начинал атаки, финтил, запутывал соперников! Молодец! Бондарь был хорош в защите, а Судаков впереди и в полузащите!

– Как считаете, где «Шахтеру» нужно улучшать игру?

– «Шахтер» хорошо сыграл, понравился. Но можно было еще лучше сыграть, если бы была активнее полузащита. Бондаренко и Крыськив где-то очень низко садились и не ускоряли игру. Только уже после пропущенного мяча они начали играть вперед. А перед этим Бондаренко и Крыськив играли на сохранение мяча и были практически незаметны. Игру Конопли я бы тоже особо не отметил. Не было от него той активности, которую мы от него ждем. Но команда выиграла матч за счет других футболистов, которые феерили.

– Кого, кроме Судакова еще выделите в атакующей линии?

– Я бы отметил Эгиналду. Он выполнил большой объем работы в нападении.

– Кевин тоже активен был впереди. Его игру тоже можно отметить?

– Да, Кевин тоже был в некоторых эпизодах хорош, но не так, как Эгиналду. Я специально наблюдал за игрой нападающего. Он по ходу встречи очень много раз хорошо открывался, часто запутывал двоих центральных защитников. Эгиналду очень полезно сыграл на команду! Единственная проблема – это то, что он не забил. Была парочка моментов, в которых он мог забивать. Все-таки нападающий, если он выходит играть на этой позиции, должен забивать! Эгиналду этого не сделал, но я отмечу его активность и активные действия впереди.

– После матчей УПЛ с «Зарей» и «Ингульцом» у «Шахтера» будет поединок с ПСВ в Лиге чемпионов. Команда из Эйндховена «Жирону» разгромила 4:0. С коллективом из Эредивизи, наверное, посложнее будет, чем с «Янг Бойз»?

– Я смотрел победный матч ПСВ над «Жироной». И скажу, что ПСВ – это не «Янг Бойз». Повторюсь, «Янг Бойз» – это одна из самых слабых команд в этой Лиге чемпионов. Я думал, что против швейцарцев нам будет гораздо легче играть. Но что есть, то есть. А ПСВ – это очень сильная команда. И, честно говоря, нам будет очень тяжело играть с ними. У них очень мощные и очень высокие футболисты. Также ПСВ располагает очень техничными исполнителями, которые способны создать очень серьезные проблемы. Поэтому нам будет очень тяжело играть против «ПСВ», который очень хорошо выступает и в своем чемпионате, занимая первое место. И также команда из Эйндховена демонстрирует неплохие результаты в еврокубках.