Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 02:17 |
1283
1

Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды

5 ноября королевский клуб уступил россонери в 4-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:3

06 ноября 2024, 02:17 |
1283
1
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отыграл все 90 минут и пропустив трижды.

После завершения встречи наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию:

«Нам нужно беспокоиться, мы не показываем лучшую версию себя. Мы не компактны как команда, и нам нужно это изменить. У нас нет порядка в команде, и в результате мы пропускаем слишком много голов.

Проблема не в Винисиусе и Мбаппе, или в том, нашли ли они взаимопонимание. Проблема в легкости, с которой соперник приближается к нашим воротам в опасных ситуациях. Мы должны гораздо плотнее работать вместе как команда в важные моменты. Прямо сейчас мы не способны продемонстрировать эффективную трудовую этику».

Хавбек Реала Лука Модрич:

«Это был еще один разочаровывающий вечер для нас. Трудно оценить игру. У нас были моменты, когда мы играли хорошо, но это было не наше лучшее выступление, мы играли не очень хорошо, а Милан был лучше.

Нам нужно быть лучше как команда, более сплоченной на поле и попытаться найти решения, потому что сейчас мы выглядим немного разделенными на поле в том смысле, что мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуться к нашей главной силе всех этих лет.

Я уверен, что мы улучшимся, но нужно время. У нас всего шесть очков, и сейчас нас ждут сложные матчи. Нам нужно держаться вместе и попытаться исправить то, что мы делаем плохо. Это не кризис, это не то слово, о котором я люблю говорить. Я здесь 12 лет, и это не первый раз, когда я вижу такую ​​ситуацию. Качества недостаточно, нам нужно больше работать как команда — тогда нам будет легче. Я уверен, что мы снова поднимемся».

Голкипер Реала Андрей Лунин:

«Последние два поражения, которые мы потерпели, кажутся мне необъяснимыми. Нам нужно пойти и провести действительно хороший анализ сейчас и быстро отреагировать. Футбол, к сожалению, подбрасывает вам такие плохие моменты, тяжелые серии результатов. Это Мадрид, и мы должны всегда побеждать, никто не принимает оправданий».

Видеообзор матча Реал – Милан (1:3)

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Милан).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Милан).
По теме:
ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Селтик – РБ Лейпциг – 3:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
Карло Анчелотти Андрей Лунин Лука Модрич пресс-конференция Реал Мадрид Милан Реал - Милан Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Бокс | 05 ноября 2024, 07:57 0
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»

Легенда бокса выделил Джека Демпси

Валерий БОНДАРЬ: «Думаю, завтра сами увидите, как Шахтер будет действовать»
Футбол | 05 ноября 2024, 19:21 7
Валерий БОНДАРЬ: «Думаю, завтра сами увидите, как Шахтер будет действовать»
Валерий БОНДАРЬ: «Думаю, завтра сами увидите, как Шахтер будет действовать»

Защитник поделился ожиданиями от матча проти «Янг Бойз»

Спортинг – Ман Сити – 4:1. Хет-трик Дьекереша, промах Холанда. Видео голов
Футбол | 06.11.2024, 01:59
Спортинг – Ман Сити – 4:1. Хет-трик Дьекереша, промах Холанда. Видео голов
Спортинг – Ман Сити – 4:1. Хет-трик Дьекереша, промах Холанда. Видео голов
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 08:25
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Футбол | 05.11.2024, 03:26
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Тут 2 варіанти або Карло піде у відставку, або Мбапе сяде на лавку
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 5
Бокс
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 6
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 7
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем