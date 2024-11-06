Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

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Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отыграл все 90 минут и пропустив трижды.

После завершения встречи наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию:

«Нам нужно беспокоиться, мы не показываем лучшую версию себя. Мы не компактны как команда, и нам нужно это изменить. У нас нет порядка в команде, и в результате мы пропускаем слишком много голов.

Проблема не в Винисиусе и Мбаппе, или в том, нашли ли они взаимопонимание. Проблема в легкости, с которой соперник приближается к нашим воротам в опасных ситуациях. Мы должны гораздо плотнее работать вместе как команда в важные моменты. Прямо сейчас мы не способны продемонстрировать эффективную трудовую этику».

Хавбек Реала Лука Модрич:

«Это был еще один разочаровывающий вечер для нас. Трудно оценить игру. У нас были моменты, когда мы играли хорошо, но это было не наше лучшее выступление, мы играли не очень хорошо, а Милан был лучше.

Нам нужно быть лучше как команда, более сплоченной на поле и попытаться найти решения, потому что сейчас мы выглядим немного разделенными на поле в том смысле, что мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуться к нашей главной силе всех этих лет.

Я уверен, что мы улучшимся, но нужно время. У нас всего шесть очков, и сейчас нас ждут сложные матчи. Нам нужно держаться вместе и попытаться исправить то, что мы делаем плохо. Это не кризис, это не то слово, о котором я люблю говорить. Я здесь 12 лет, и это не первый раз, когда я вижу такую ​​ситуацию. Качества недостаточно, нам нужно больше работать как команда — тогда нам будет легче. Я уверен, что мы снова поднимемся».

Голкипер Реала Андрей Лунин:

«Последние два поражения, которые мы потерпели, кажутся мне необъяснимыми. Нам нужно пойти и провести действительно хороший анализ сейчас и быстро отреагировать. Футбол, к сожалению, подбрасывает вам такие плохие моменты, тяжелые серии результатов. Это Мадрид, и мы должны всегда побеждать, никто не принимает оправданий».

Видеообзор матча Реал – Милан (1:3)