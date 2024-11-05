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Реал Мадрид
05.11.2024 22:00 - : -
Милан
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 01:50 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:56
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0

Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2024, 01:50 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:56
85
0
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевсому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне была очень сильна. И подтвердила это тем, что вернула себе статус №1 не только в родной Испании, выиграв Суперкубок и Примеру, но и снова выиграв Лигу чемпионов, при том, что с Манчестер Сити, что с Баварией было сложно и не обошлось без везения. Сейчас же не все получается, и не зря в Эль Класико дома подопечные Карло Анчелотти проиграли 0:4 Барселоне, удвоив отставание от нее в Примере. Были проблемы у галактикос в Лиге чемпионов. Они пропускали первыми дома с немцами, Штутгартом и дортмундской Боруссией, причем та забивала и вовсе дважды. Но с ними как раз справились, оформляя волевые победы. А вот в гостях у Лилля как пропустили перед перерывом с пенальти от Дэвида, так и не смогли ничем ответить.

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Милан

Клуб при прежнем наставнике, Пиоли, смог вернуться в число настоящих грандов, и даже завоевывал скудетто. Повторить тот успех не получалось, но в прошлом сезоне красно-черные смогли стать вторыми, отстав только от Интера. Но на этот раз боссы проекта решили, что нужно что-то менять - и сделали ставку на Паулу Фонсеку. И задумались о необходимости его сменить уже через месяц. В том числе итальянцы проваливались и в Лиге чемпионов, сначала безвольно уступив дома 1:3 Ливерпулю, а потом ничем не ответили на гол Бонифасе во время выездного матча с Байером. И только с Брюгге наконец-то выиграли, за счет очередного гола Пулишича и дубля не особенно забивного Рейндерса.

Статистика личных встреч

Стороны в Кубке европейских чемпионов и в Лиге чемпионов сыграли десять поединков, последние в 2010-м году. Пока что у итальянцев остается преимущество: 4 победы при 3-х поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе королевского клуба. Поставим на то, что Карло Анчелотти обыграет бывших подопечных с форой -1 гол (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
5 ноября 2024 -
22:00
Милан
Фора Реала (-1) 1.86 Сделать ставку
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Реал Мадрид Милан Реал - Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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