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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Милан
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:12
2179
23

Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде

Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico

06 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:12
2179
23
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 4-й тур.

«Реал» – «Милан» - 1:3

Голы: Винисиус, 23 (пен.) – Тиав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

Предупреждения: Камавинга, 58, Васкес, 68, Милитао, 68, Винисиус, 71 – Мората, 21, Фофана, 85

«Реал»: Лунин – Менди (Фран Гарсия, 74), Рюдигер, Милитао, Васкес – Беллингем (Родриго, 74), Модрич (Себальйос, 63), Чуамени (Диас, 46), Вальверде (Камавинга, 46) – Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Томори, Тиав, Эмерсон (Калабрия, 90+3) – Муса (Павлович, 90+3), Фофана – Леау (Окафор, 77), Рейндерс, Пулишич (Лофтус-Чик, 70) – Мората (Абрагам, 70).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 23 (10) – 14 (9)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 2 – 2.

РЕАЛ - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 23
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Nina Sova
Днищенская защита у Реала. А виноватым на утро будет Лунин
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+8
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foreveroung71
Лунин был лучший. 
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+4
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TolsTIyELF
Реал слабый, Мбапе никакой, не уровень Реала, нет замены Карвахалю. 
Лунина будут снова обвинять, а главное то что его не уважают в клубе, хотя он отличный голкипер.
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+4
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uausa
Опустили "оскароносних" на землю
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+4
pol-55
Примхливі *золоті м*ячі"здулись,нууу сьогодні.
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+3
8number
«Лунін рятував поміж ніг» — так треба було назвати 😀
Обличчям Анчелотті після матчу задоволений )) Реалу бажаю купити ще Холланда, бо 200-мільйонних гравців ще не достатньо ))
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+3
Harun Bakircioğlu
Счет по делу, Фонсеку недоброжелатели рано хоронить начали
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+3
_Quantum19_
Мілан наочно показав, що якісна гра у захисті теж варта того, аби здобувати результат.
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+2
KirTheKing
мбаппе это инородное тело уже понятно. нарушена связка которая давала результат - вини, родриго, беллингем.. 
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+1
Viktor Shuper
9 ударів у ствір завдав Мілан, це ну дуже багато 
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+1
Viktor Shuper
ще такого не бачив. після 0:4 від Барси вдома так само обісратися з Міланом? це жесть тотальна. із Манчестер Сіті також дуже дивуюсь, останні кілька матчів грають як калічі
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+1
mini.f
Такое впечатление, что игроки плавят тренера... Или мне кажется?
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+1
der_MaiStier
Луніну дуже не пощастило опинитись в основі саме в той час, коли збірна Африки з Мадриду почалась просто розсипатись. Збірна Африки з Мілану розкатувала мадридських приматів, як хотіла. І це називається матч двох топових європейських команд. Хай Флойд милує
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+1
Pixelman
Красавчики Мілан, наказали "протестантов"
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+1
Nina Sova
А в следующем туре ЛЧ Реал едет в Ливерпуль🤯
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0
BAD👣BOY
Селтіку та Мілану трохи не вистачало, щоб приєднатися до Ліверпуля, ПСВ, Динамо З та Спортингу, які забили сьогодні по 4! м'ячі
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0
Nina Sova
Есть чувство, что Куртуа чувствовал, что в команде не все хорошо и пахнет звиздецом и просто самоликвидировался)
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-1
Burevestnik
мій комент після травми Куртуа замінусували...
попереджав, шо Лунін відхватить  за Куртуа.
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-1
bubble gum
Фонсека сделал трах трах Карло
Аморим трах трах Гвардиолу 
Ответить
-9
Frank Piter
сРеал - дно, Лунин - не вратарь 👆
Ответить
-12
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