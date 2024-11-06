Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 4-й тур.
«Реал» – «Милан» - 1:3
Голы: Винисиус, 23 (пен.) – Тиав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73
Предупреждения: Камавинга, 58, Васкес, 68, Милитао, 68, Винисиус, 71 – Мората, 21, Фофана, 85
«Реал»: Лунин – Менди (Фран Гарсия, 74), Рюдигер, Милитао, Васкес – Беллингем (Родриго, 74), Модрич (Себальйос, 63), Чуамени (Диас, 46), Вальверде (Камавинга, 46) – Мбаппе, Винисиус Жуниор.
«Милан»: Меньян – Эрнандес, Томори, Тиав, Эмерсон (Калабрия, 90+3) – Муса (Павлович, 90+3), Фофана – Леау (Окафор, 77), Рейндерс, Пулишич (Лофтус-Чик, 70) – Мората (Абрагам, 70).
Арбитр: Славко Винцич (Словения).
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).
Удары (в створ): 23 (10) – 14 (9)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 2 – 2.
РЕАЛ - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Именитый ринг-анонсер поделился мнением относительно второго мегафайта
Легенда бокса выделил Джека Демпси
Лунина будут снова обвинять, а главное то что его не уважают в клубе, хотя он отличный голкипер.
Обличчям Анчелотті після матчу задоволений )) Реалу бажаю купити ще Холланда, бо 200-мільйонних гравців ще не достатньо ))
попереджав, шо Лунін відхватить за Куртуа.
Аморим трах трах Гвардиолу