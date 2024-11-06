5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

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Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отыграл все 90 минут и пропустив трижды.

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Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Реал Мадрид (Испания) – Милан (Италия) – 1:3

Голы: Винисиус Жуниор, 23 (пен.) – Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

Видеообзор матча ожидается..

ГОЛ! 0:1 Тшау, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 Мората, 39 мин.

ГОЛ! 1:3 Рейндерс, 73 хв.