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  4. Реал – Милан – 1:3. Защита бойкотировала атаки на Лунина. Видео голов
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
05.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 00:20 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:21
1690
1

Реал – Милан – 1:3. Защита бойкотировала атаки на Лунина. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 00:20 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:21
1690
1
Реал – Милан – 1:3. Защита бойкотировала атаки на Лунина. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората и Андрей Лунин

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отыграл все 90 минут и пропустив трижды.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Реал Мадрид (Испания) – Милан (Италия) – 1:3

Голы: Винисиус Жуниор, 23 (пен.) – Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

Видеообзор матча ожидается..

ГОЛ! 0:1 Тшау, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 Мората, 39 мин.

ГОЛ! 1:3 Рейндерс, 73 хв.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Милан).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Test
З такою грою в захисті,як у Реала, потрібно Луніна і Куртуа ставити разом у ворота і Рюдігера на штангу... 
P.s Без гравця, рівня Кроса, цьому Реалу буде важко, як створювати так і руйнувати атаки...
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