Реал – Милан – 1:3. Защита бойкотировала атаки на Лунина. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.
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Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отыграл все 90 минут и пропустив трижды.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
Реал Мадрид (Испания) – Милан (Италия) – 1:3
Голы: Винисиус Жуниор, 23 (пен.) – Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73
Видеообзор матча ожидается..
ГОЛ! 0:1 Тшау, 12 мин.
ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 23 мин.
ГОЛ! 1:2 Мората, 39 мин.
ГОЛ! 1:3 Рейндерс, 73 хв.
События матча
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