Реал Мадрид

Во вторник, 5-го листопада, состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Милан». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

Команда Карло Анчелотти уже больше недели не появлялась перед широкой публикой, после разгрома в El Clasico от «Барселоны» (0:4). Однако, в отличии от бойкота Золотого мяча, «Реал» не играл не по собственному желанию – ужасный ураган «Дана» прошелся по югу Испании и, в том числе, гостевой матч против «Валенсии» для «бланкос пришлось отменить. А он бы мог дать ответы на многие вопросы и, возможно, чуть облегчить работу команде Паулу Фонсеки, которого опять хотят увольнять. Но не после матчей против такого гранда, в самом деле!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.