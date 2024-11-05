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Реал Мадрид
05.11.2024 22:00 - : -
Милан
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 02:54 |
8
0

Реал – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

05 ноября 2024, 02:54 |
8
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Реал – Милан. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5-го листопада, состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Милан». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

Команда Карло Анчелотти уже больше недели не появлялась перед широкой публикой, после разгрома в El Clasico от «Барселоны» (0:4). Однако, в отличии от бойкота Золотого мяча, «Реал» не играл не по собственному желанию – ужасный ураган «Дана» прошелся по югу Испании и, в том числе, гостевой матч против «Валенсии» для «бланкос пришлось отменить. А он бы мог дать ответы на многие вопросы и, возможно, чуть облегчить работу команде Паулу Фонсеки, которого опять хотят увольнять. Но не после матчей против такого гранда, в самом деле!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
5 ноября 2024 -
22:00
Милан
Победа Реала 1.48 Сделать ставку
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Милан Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Милан текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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