Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» Мадрид и «Милан».

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Коллективы сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Итальянцы неожиданно победили со счетом 3:1.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. Андрей пропустил три гола – последний между ног. Несмотря на это Лунин несколько раз выручил «Реал», осуществив шесть сейвов.

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку 7.1 балл – это третий самый высокий балл среди всех игроков «Реала». Героем же матча стал визави Лунина Майк Меньян. Вратарь «Милана» получил от WhoScored самую высокую оценку в матче – 8.2.

Оценки матча Реал – Милан от WhoScored