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  4. Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 00:37 |
497
0

Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног

«Сливочные» проиграли со счетом 1:3 в ЛЧ

06 ноября 2024, 00:37 |
497
0
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» Мадрид и «Милан».

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Коллективы сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Итальянцы неожиданно победили со счетом 3:1.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. Андрей пропустил три гола – последний между ног. Несмотря на это Лунин несколько раз выручил «Реал», осуществив шесть сейвов.

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку 7.1 балл – это третий самый высокий балл среди всех игроков «Реала». Героем же матча стал визави Лунина Майк Меньян. Вратарь «Милана» получил от WhoScored самую высокую оценку в матче – 8.2.

Оценки матча Реал Милан от WhoScored

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WhoScored Майк Меньян Милан Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Милан оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Nina Sova
У Мбаппе 7.7😂 у него и у яви ни такие оценки, как-будто они по парочке голов забили)
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