Дабровски / Рутлифф – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября состоятся матчи 3-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сыграет против американок Кэролайн Доулхайд (США) и Дезире Кравчик (США).

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Поединок начнется первым запуском. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В одном квартете эти дуэты играют вместе с парами Сара Эррани / Жасмин Паолини и Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

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