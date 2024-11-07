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  4. Дабровски / Рутлифф – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 ноября 2024, 03:54 |
11
0

Дабровски / Рутлифф – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024

07 ноября 2024, 03:54 |
11
0
Дабровски / Рутлифф – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф

7 ноября состоятся матчи 3-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сыграет против американок Кэролайн Доулхайд (США) и Дезире Кравчик (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начнется первым запуском. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В одном квартете эти дуэты играют вместе с парами Сара Эррани / Жасмин Паолини и Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

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Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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