Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера: «Горняки выиграли в самый нужный момент»
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 12:24 |
370
1

Экс-игрок Шахтера: «Горняки выиграли в самый нужный момент»

Украинцы вернули себе шансы пройти дальше

07 ноября 2024, 12:24 |
370
1
Экс-игрок Шахтера: «Горняки выиграли в самый нужный момент»
ЗАФ. Адриан Пуканыч

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашней победе «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов по футболу над швейцарским «Янг Бойзом» – 2:1:

«Думаю, что в Гельзенкирхене на первом плане был результат, ведь обе команды стартовали неудачно. И очередная потеря очков практически не оставляла одной из них надежд на проход в следующий раунд.

Поэтому радует, что «горняки» не только продемонстрировали довольно зрелищную игру, но и проявили характер склонив таки чаши весов на свою сторону.

То, что снова ушли с поля без своего гола нападающие «горняков» не должно пугать. Такое бывает с каждой командой. Главное, что форварды не отбывали номер на поле, были настырными, выполняли много черновой работы и создавали предпосылки для точных ударов своих полузащитников.

Пожалуй, хорошо, что очередной соперник – «Янг Бойз» был из тех, кто делает ставку на открытый футбол. У «горняков» даже после пропущенного мяча всегда было много пространства для поиска короткого пути к воротам оппонента. Но решающим был обмен дальними ударами, где украинская команда оказалась точнее. Поэтому и победила».

Сейчас «Шахтер» занимает 28 место в Лиге чемпионов, набрав четыре очка.

Ранее легенда «Шахтера» нашел виновного в пропущенном голе горняков в ЛЧ.

По теме:
Месть за поражение? Артета предупредил Челси перед матчем АПЛ
ВИДЕО. Все 9 сейвов Трубина в суперматче Лиги чемпионов против Баварии
ФОТО. Судаков показал, как нужно справляться с давлением и критикой
Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Шахтер - Янг Бойз Адриан Пуканыч
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Футбол | 06 ноября 2024, 18:52 24
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты

Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 07 ноября 2024, 05:29 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 07.11.2024, 11:44
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Футбол | 06.11.2024, 22:41
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову
Футбол | 07.11.2024, 09:27
Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову
Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
c_a_p2
Цікаво де він зараз. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 2
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 9
Футбол
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 1
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 47
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем