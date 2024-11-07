Экс-игрок Шахтера: «Горняки выиграли в самый нужный момент»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашней победе «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов по футболу над швейцарским «Янг Бойзом» – 2:1:

«Думаю, что в Гельзенкирхене на первом плане был результат, ведь обе команды стартовали неудачно. И очередная потеря очков практически не оставляла одной из них надежд на проход в следующий раунд.

Поэтому радует, что «горняки» не только продемонстрировали довольно зрелищную игру, но и проявили характер склонив таки чаши весов на свою сторону.

То, что снова ушли с поля без своего гола нападающие «горняков» не должно пугать. Такое бывает с каждой командой. Главное, что форварды не отбывали номер на поле, были настырными, выполняли много черновой работы и создавали предпосылки для точных ударов своих полузащитников.

Пожалуй, хорошо, что очередной соперник – «Янг Бойз» был из тех, кто делает ставку на открытый футбол. У «горняков» даже после пропущенного мяча всегда было много пространства для поиска короткого пути к воротам оппонента. Но решающим был обмен дальними ударами, где украинская команда оказалась точнее. Поэтому и победила».

Сейчас «Шахтер» занимает 28 место в Лиге чемпионов, набрав четыре очка.

Ранее легенда «Шахтера» нашел виновного в пропущенном голе горняков в ЛЧ.