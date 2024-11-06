Испания06 ноября 2024, 14:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:16
543
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И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
Ламин Ямал превзошел лучший показатель Роналду по ассистам
06 ноября 2024, 14:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:16
543
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Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал превзошел лучший показатель Криштиану Роналду по ассистам за год.
Ламин отдал 21 ассист за этот календарный год, несмотря на то, что осталось еще 2 месяца. Максимальная цифра Криштиану – 20 ассистов за 2014-ый год.
В этом сезоне Ламин Ямал провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов на клубном уровне.
Звездный защитник «Барселоны» может вернуться на поле в ближайшее время.
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