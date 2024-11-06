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Испания
06 ноября 2024, 14:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:16
543
0

И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду

Ламин Ямал превзошел лучший показатель Роналду по ассистам

06 ноября 2024, 14:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:16
543
0
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал превзошел лучший показатель Криштиану Роналду по ассистам за год.

Ламин отдал 21 ассист за этот календарный год, несмотря на то, что осталось еще 2 месяца. Максимальная цифра Криштиану – 20 ассистов за 2014-ый год.

В этом сезоне Ламин Ямал провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов на клубном уровне.

Звездный защитник «Барселоны» может вернуться на поле в ближайшее время.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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