И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал превзошел лучший показатель Криштиану Роналду по ассистам за год.

Ламин отдал 21 ассист за этот календарный год, несмотря на то, что осталось еще 2 месяца. Максимальная цифра Криштиану – 20 ассистов за 2014-ый год.

В этом сезоне Ламин Ямал провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов на клубном уровне.

Звездный защитник «Барселоны» может вернуться на поле в ближайшее время.