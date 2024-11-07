«Позор, Пушич аут». Неожиданная реакция фанатов Шахтера после победы в ЛЧ

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов. В поединке на стадионе АуфШальке встречались команды «Шахтер» (Украина) и «Янг Бойз» (Швейцария). Победу со счетом 2:1 одержали «горняки».

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Эта победа стала для украинской команды первой в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Также в этом матче были забиты первые голы «Шахтера» в новом сезоне главного еврокубка.

После поединка болельщики донецкого клуба в комментариях официального клубного Telegram-канала поделились мыслями о победе. Спойлер: реакция получилась неоднозначной.

Kirill: «Позор, а не игра».

«Dmitry»: «Ну тут великолепная игра на характере».

Vlad🍎: «Н***р такую победу».

Никита🐒: «На характере, хорошая игра!».

Рома Шедоу🐾: «Позор. Вышли держать 2:1 против слабейшей команды ЛЧ. Пушич аут».

Анатолий Штода: «Максимально ужасная игра, последние очки в этой ЛЧ».

Александр: «Без валидола не можем 🤣».

Max Olkhovskiy: «Слабо против такой команды. Но теперь из-за этой победы будем еще мучиться и смотреть на футбол Пушича».

КТО✖️ТО 444: «Очки не пахнут. Поздравляю всех с первой победой в ЛЧ».

...: «Как бы это странно не звучало от меня, но MVP матча сегодня Валера Бондарь».

Viktor S: "А почему Пушич не снимает Бондаренко, когда он полный 0 в этой игре? Зачем менять Кевина, который боролся и создавал моменты? Бондарь сыграл неплохо, но и соперник не очень был».

Borys Nikitin: «Давно не видел от „Шахтера“ такой осознанной игры!!! Браво «Шахтер»!!! Вся команда молодцы, но Судаков и Бондарь сегодня ТОП!!!! С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ!!!»

Alexey Degtyarenko: «2-й тайм полный отстой... Радости от такой победы мало...»