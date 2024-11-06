ВИДЕО. «Проблема не в Винисиусе». Реакция Анчелотти на поражение от Милана
Итальянец разочарован игрой своих подопечных
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после неожиданного поражения от итальянского «Милана» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов.
«Нам нужно беспокоиться, мы не показываем лучшую версию себя. Мы не компактны как команда, и нам нужно это изменить. У нас нет порядка в команде, и в результате мы пропускаем слишком много голов.
Проблема не в Винисиусе и Мбаппе, или в том, нашли ли они понимание. Проблема в легкости, с которой соперник приближается к нашим воротам в опасных ситуациях. Мы намного более плотно работать вместе как команда в важные моменты. Сейчас мы не способны продемонстрировать эффективную трудовую этику», – сказал итальянец.
Ранее своими мыслями после матча поделился украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин.
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