ВИДЕО. «Проблема не в Винисиусе». Реакция Анчелотти на поражение от Милана

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после неожиданного поражения от итальянского «Милана» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов.

«Нам нужно беспокоиться, мы не показываем лучшую версию себя. Мы не компактны как команда, и нам нужно это изменить. У нас нет порядка в команде, и в результате мы пропускаем слишком много голов.

Проблема не в Винисиусе и Мбаппе, или в том, нашли ли они понимание. Проблема в легкости, с которой соперник приближается к нашим воротам в опасных ситуациях. Мы намного более плотно работать вместе как команда в важные моменты. Сейчас мы не способны продемонстрировать эффективную трудовую этику», – сказал итальянец.

Ранее своими мыслями после матча поделился украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин.