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  4. ВИДЕО. «Проблема не в Винисиусе». Реакция Анчелотти на поражение от Милана
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 09:57 |
1497
1

ВИДЕО. «Проблема не в Винисиусе». Реакция Анчелотти на поражение от Милана

Итальянец разочарован игрой своих подопечных

06 ноября 2024, 09:57 |
1497
1
ВИДЕО. «Проблема не в Винисиусе». Реакция Анчелотти на поражение от Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после неожиданного поражения от итальянского «Милана» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов.

«Нам нужно беспокоиться, мы не показываем лучшую версию себя. Мы не компактны как команда, и нам нужно это изменить. У нас нет порядка в команде, и в результате мы пропускаем слишком много голов.

Проблема не в Винисиусе и Мбаппе, или в том, нашли ли они понимание. Проблема в легкости, с которой соперник приближается к нашим воротам в опасных ситуациях. Мы намного более плотно работать вместе как команда в важные моменты. Сейчас мы не способны продемонстрировать эффективную трудовую этику», – сказал итальянец.

Ранее своими мыслями после матча поделился украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин.

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Реал - Милан Реал Мадрид Лига чемпионов Карло Анчелотти видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 1
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VovanSidorovi4
Тони ушёл, а черепашка пришёл.
Раньше защищались в 10 теперь в 9 человек.
Два токсика в команде это забагато.
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