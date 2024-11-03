7 ноября состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Челси – Ноа. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция