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Лига конференций
Челси
07.11.2024 22:00 - : -
Ноа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
03 ноября 2024, 22:56 |
58
0

Челси – Ноа. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2024, 22:56 |
58
0
Челси – Ноа. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 ноября состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Челси Ноа. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Ноа
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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