Лига конференций03 ноября 2024, 22:56 |
58
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Челси – Ноа. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву
03 ноября 2024, 22:56 |
58
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7 ноября состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Челси – Ноа. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – НоаСмотреть трансляцию
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