Челси – Ноа – 8:0. Мудрик снова забил в еврокубке. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура ЛК
7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».
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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. «Челси» разбил армян со счетом 8:0.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе. На 39-й минуте Мудрик забил гол. В активе Мудрика в этом сезоне Лиги конференций уже два гола и три ассиста.
Лига конференций. Этап лиги. 3-й тур.
Челси – Ноа – 8:0
Голы: Адарабиойо, 12, Гию, 13, Дисаси, 18, Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (пен).
ГОЛ! Мудрик, 39 минута, 5:0
BEAUTIFUL GOAL FROM MUDRYK! ️🔥 pic.twitter.com/kx6fizxMn8— Chels HQ (@Chels_HQ) November 7, 2024
События матча
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