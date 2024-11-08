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Лига конференций
Челси
07.11.2024 22:00 – FT 8 : 0
Ноа
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Лига конференций
08 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:11
1555
2

Челси – Ноа – 8:0. Мудрик снова забил в еврокубке. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура ЛК

08 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:11
1555
2
Челси – Ноа – 8:0. Мудрик снова забил в еврокубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. «Челси» разбил армян со счетом 8:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе. На 39-й минуте Мудрик забил гол. В активе Мудрика в этом сезоне Лиги конференций уже два гола и три ассиста.

Лига конференций. Этап лиги. 3-й тур.

Челси – Ноа – 8:0

Голы: Адарабиойо, 12, Гию, 13, Дисаси, 18, Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (пен).

ГОЛ! Мудрик, 39 минута, 5:0

События матча

76’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гию (Челси).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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MaximusOne
Коноплянка style гол. 
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+1
Wlad West
Тут только вратарь не забил.
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