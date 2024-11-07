Челси поиздевался над армянами в еврокубке, отгрузив 8 мячей. Мудрик забил

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. «Челси» разбил армян со счетом 8:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе. На 39-й минуте Мудрик забил гол. По дублю за «Челси» забили Нукнку и Феликс.

В активе Мудрика в этом сезоне Лиги конференций уже два гола и три ассиста.

В активе «Челси» максимальное количество очков после трех матчей этапа лиги ЛК – 9. Следующий матч подопечные Марески сыграют против «Хайденхайма» 28 ноября.

Лига конференций. Этап лиги. 3-й тур.

Челси – Ноа – 8:0

Голы: Адарабиойо, 12, Гию, 13, Дисаси, 18, Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (пен).