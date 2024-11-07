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Лига конференций
Челси
07.11.2024 22:00 - : -
Ноа
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Лига конференций
07 ноября 2024, 03:43 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:45
36
0

Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

07 ноября 2024, 03:43 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:45
36
0
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Ноа«. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда переполнена футболистами. Да, прошлым летом Боули поставил всемирный рекорд по объемам продаж игроков, вот только и по покупкам синие тоже снова стали №1. Так что Мареске, в августе сетовавшем, что он просто не может тренировать четыре десятка подопечных, намного проще не стало. Но очевидно уже, что у АПЛ есть приоритет, и там отдувается основная обойма. Лига конференций же обеспечивает практику резервистам, и не удивительно, что были вопросы даже в летней квалификации с Серветтом. Не факт, что все болельщики знали вообще раньше о таких игроках, как Казадеи, что выходил в основе. Но рядом появляются Бадиашиль, Дисаси, Нкунку, Мудрик, и они обеспечили уверенные победы: что Генту дома, что Панатинаикосу в Греции, забивали по четыре гола.

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Ноа

Клуб принадлежит к одной футбольной сети с Сиеной, рижским Динамо и немецким Юрдингегом. Не удивительно, что такой молодой проект, основанный в 2017-м году, смог уже и трофеями обзавестись (выиграли в 2020-м году кубок и суперкубок Армении), и закрепиться в числе лидеров местного чемпионата - весной после двухлетней паузы взяли тут 2-е место. Это вице-чемпионство и отправило в Лигу конференций. Там кавказцы бодро прошагали в затяжной квалификации, выбив Шкендию, Слиму Уондерерс, АЕК и Ружемберок, более того, основной раунд турнира дебютант начал с 2:0 дома против чешской Млада-Болеслав. И только потом в Вене подопечные Руя Мотты все-таки уступили: гол Бельо, забитый на 31-й минуте остался единственным.

Статистика личных встреч

Впервые в своей истории (впрочем, пока что очень короткой) представитель Армении получил право съездить в Лондон к одному из местных грандов.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака интриги в плане результата. Но синие играют, не особенно думая об обороне, поэтому берем тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Челси
7 ноября 2024 -
22:00
Ноа
Тотал голов больше 3.5 1.69 Сделать ставку
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Челси Ноа Ереван Михаил Мудрик прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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