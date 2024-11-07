Экс-игрок сборной Украины: «Судаков и Зубков были лучшими у Шахтера»

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua оценил действия футболистов «Шахтера», которые в групповом раунде Лиги чемпионов одолели швейцарский «Янг Бойз» – 2:1:

«Это был ключевой поединок «горняков» в борьбе с прямым конкурентом за выход в следующий раунд. Победив, дончане остаются в игре в отличие от швейцарского клуба. Это главное.

Что касается самого противостояния, то «горняки» отлично начали, потом был, как говорится, необязательный гол после ошибки Бондаренко. К счастью, быстро удалось восстановить паритет. А под занавес первого тайма был гол Судакова, оказавшийся победным. Георгий был настоящим лидером «Шахтера». Также мне понравился максимальной настроенностью Зубков. Но и остальные дончане приложили усилия, чтобы отпраздновать первую викторию. Надеюсь, что не последнюю».

Следующий поединок «Шахтер» проведет в Лиге чемпионов 27 ноября – с ПСВ (Нидерланды).

Сообщалось, что благодаря «Шахтеру» украинские клубы прервали 7-матчевую голевую «засуху» в еврокубках.