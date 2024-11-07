Украинские клубы прервали 7-матчевую голевую «засуху» в еврокубках

«Шахтер», обыграв «Янг Бойз» со счетом 2:1, прервал «рекордную» безголевую серию украинских клубов в еврокубках, которая составила 7 матчей (721 минуту). Последний раз нашим командам удавалось поразить ворота соперников 27 августа, когда «Динамо» на выезде сыграло 1:1 с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

К слову, свой предыдущий антирекорд, установленный в сезоне-2021/22, украинцы «превзошли» сразу на 207 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках