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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:23
81
0

Украинские клубы прервали 7-матчевую голевую «засуху» в еврокубках

Начиная с 27 августа, наши клубы не забивали в еврокубках 721 минуту подряд

07 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:23
81
0
Украинские клубы прервали 7-матчевую голевую «засуху» в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», обыграв «Янг Бойз» со счетом 2:1, прервал «рекордную» безголевую серию украинских клубов в еврокубках, которая составила 7 матчей (721 минуту). Последний раз нашим командам удавалось поразить ворота соперников 27 августа, когда «Динамо» на выезде сыграло 1:1 с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

К слову, свой предыдущий антирекорд, установленный в сезоне-2021/22, украинцы «превзошли» сразу на 207 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Началась

Завершилась

Дата

Дата

Клуб

Соперник

Счет

721’

27.08.2024

06.11.2024

Шахтер

Янг Бойз

2:1 (д)

514’

28.09.2021

21.10.2021

Заря

ЦСКА Сф

1:0 (г)

442’

22.08.1996

24.09.1996

Динамо

Ксамакс

1:2 (г)

404’

07.11.2000

08.07.2001

Таврия

Спартак В

2:2 (д)

380’

01.11.1989

19.09.1990

Динамо

КуПС

2:2 (г)

363’

26.07.2016

04.08.2016

Ворскла

Локомотива З

2:3 (д)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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