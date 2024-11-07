Украинские клубы прервали 7-матчевую голевую «засуху» в еврокубках
Начиная с 27 августа, наши клубы не забивали в еврокубках 721 минуту подряд
«Шахтер», обыграв «Янг Бойз» со счетом 2:1, прервал «рекордную» безголевую серию украинских клубов в еврокубках, которая составила 7 матчей (721 минуту). Последний раз нашим командам удавалось поразить ворота соперников 27 августа, когда «Динамо» на выезде сыграло 1:1 с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
К слову, свой предыдущий антирекорд, установленный в сезоне-2021/22, украинцы «превзошли» сразу на 207 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Началась
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
721’
|
27.08.2024
|
06.11.2024
|
Шахтер
|
Янг Бойз
|
2:1 (д)
|
514’
|
28.09.2021
|
21.10.2021
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
1:0 (г)
|
442’
|
22.08.1996
|
24.09.1996
|
Динамо
|
Ксамакс
|
1:2 (г)
|
404’
|
07.11.2000
|
08.07.2001
|
Таврия
|
Спартак В
|
2:2 (д)
|
380’
|
01.11.1989
|
19.09.1990
|
Динамо
|
КуПС
|
2:2 (г)
|
363’
|
26.07.2016
|
04.08.2016
|
Ворскла
|
Локомотива З
|
2:3 (д)
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