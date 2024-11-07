Полный провал. Известный сайт перепутал гражданство Трубина
Редакция решила, что Анатолий – русский спортсмен
Португальский сайт A Bola допустил позорную ошибку, назвав украинского голкипера Анатолия Трубина гражданином россии.
Издание опубликовало комментарий вратаря после поединка четвертого тура Лиги чемпионов, в котором указали неверное гражданство спортсмена.
«Российский вратарь говорит, что всегда старается сыграть на ноль», – написано на сайте A Bola.
К слову, представители редакции уже исправили свою ошибку.
Напомним, что «Бенфика» в рамках Лиги чемпионов уступила мюнхенской Баварии со счетом 0:1. Автором единственного мяча стал Джамал Мусиала.
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