Полный провал. Известный сайт перепутал гражданство Трубина

Португальский сайт A Bola допустил позорную ошибку, назвав украинского голкипера Анатолия Трубина гражданином россии.

Издание опубликовало комментарий вратаря после поединка четвертого тура Лиги чемпионов, в котором указали неверное гражданство спортсмена.

«Российский вратарь говорит, что всегда старается сыграть на ноль», – написано на сайте A Bola.

К слову, представители редакции уже исправили свою ошибку.

Напомним, что «Бенфика» в рамках Лиги чемпионов уступила мюнхенской Баварии со счетом 0:1. Автором единственного мяча стал Джамал Мусиала.

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