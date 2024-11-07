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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 11:20 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:02
737
1

Полный провал. Известный сайт перепутал гражданство Трубина

Редакция решила, что Анатолий – русский спортсмен

07 ноября 2024, 11:20 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:02
737
1
Полный провал. Известный сайт перепутал гражданство Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский сайт A Bola допустил позорную ошибку, назвав украинского голкипера Анатолия Трубина гражданином россии.

Издание опубликовало комментарий вратаря после поединка четвертого тура Лиги чемпионов, в котором указали неверное гражданство спортсмена.

«Российский вратарь говорит, что всегда старается сыграть на ноль», – написано на сайте A Bola.

К слову, представители редакции уже исправили свою ошибку.

Напомним, что «Бенфика» в рамках Лиги чемпионов уступила мюнхенской Баварии со счетом 0:1. Автором единственного мяча стал Джамал Мусиала.

ФОТО:

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Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Бавария
Андрій Вітренко Источник: A Bola
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Комментарии 1
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MaximusOne
Це просто через те що в нього російське прізвище.
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