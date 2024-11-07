Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов

6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов и отыграл весь матч.

Единственный гол был забит на 68-й минуте. В ворота украинца мяч отправил Джамал Мусиала, ассист на него отдал Гарри Кейн.

Бавария набрала 6 очков за 4 тура и занимает 17-е место в таблице ЛЧ. Столько же и у Бенфики, которая располагается на 19-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 октября

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Мусиала, 68