Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол в ворота Анатолия забил Мусиала
6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов и отыграл весь матч.
Единственный гол был забит на 68-й минуте. В ворота украинца мяч отправил Джамал Мусиала, ассист на него отдал Гарри Кейн.
Бавария набрала 6 очков за 4 тура и занимает 17-е место в таблице ЛЧ. Столько же и у Бенфики, которая располагается на 19-й позиции.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 октября
Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0
Гол: Мусиала, 68
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