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  4. Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Бавария
06.11.2024 22:15 – FT 1 : 0
Бенфика
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 00:15 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:23
956
7

Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол в ворота Анатолия забил Мусиала

07 ноября 2024, 00:15 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:23
956
7
Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов и отыграл весь матч.

Единственный гол был забит на 68-й минуте. В ворота украинца мяч отправил Джамал Мусиала, ассист на него отдал Гарри Кейн.

Бавария набрала 6 очков за 4 тура и занимает 17-е место в таблице ЛЧ. Столько же и у Бенфики, которая располагается на 19-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 октября

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Мусиала, 68

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
9 сейвов у Трубина, поэтому без полной торбы
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+5
andre_lui
А Бенфіка без повної торби!
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+4
saltim
Сегодня Толик красавчик.Показал класс
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+2
pol-55
Ні одного удару в створ воріт від Бенфіки,в 1му таймі рідкі гості на половині Баєрна,класика *автобуса*,Ноєр в своєму репертуарі,заскучав вийшов в центральний круг,там "загубили" м*яч і його закотили з ценру в його ворота,але відібрали з порушенням правил.Кейн робить з Мусіали забивну зірку,як свого часу з Сона.Трубін кілька раз витяг.
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+1
TolsTIyELF
Отличный голкипер. 
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0
adidas777
Трубін з величезним відривом гравець матчу у Бенфіки
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0
Donchanin
Помню Бенфику взрывной забивной командой с самыми сильными соперниками. Ничего общего с этим сегодняшним автобусом. А Трубин да, топ. Надеюсь слух про интерес Баварии не утка
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0
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