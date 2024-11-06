ВИДЕО. Как вратарь сборной Украины пропустил гол в топ-матче Лиги чемпионов
Джамал Мусиала поразил ворота Анатолия Трубина и вывел Баварию вперед в игре с Бенфикой
6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов.
На 67-й счет в матче открыл Джамал Мусиала. Ассист на него отдал Гарри Кейн.
❗️ ВИДЕО. Как вратарь сборной Украины пропустил гол в топ-матче Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени