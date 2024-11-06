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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:56
1298
1

ВИДЕО. Как вратарь сборной Украины пропустил гол в топ-матче Лиги чемпионов

Джамал Мусиала поразил ворота Анатолия Трубина и вывел Баварию вперед в игре с Бенфикой

06 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:56
1298
1
ВИДЕО. Как вратарь сборной Украины пропустил гол в топ-матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов.

На 67-й счет в матче открыл Джамал Мусиала. Ассист на него отдал Гарри Кейн.

❗️ ВИДЕО. Как вратарь сборной Украины пропустил гол в топ-матче Лиги чемпионов

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видео голов и обзор Джамал Мусиала Гарри Кейн Бавария Бенфика Бавария - Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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василь бруховський
Ви що реально такі кончені, що без ТГ не можете відео показати?
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