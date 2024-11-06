ВИДЕО. Как вратарь сборной Украины пропустил гол в топ-матче Лиги чемпионов

6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов.

На 67-й счет в матче открыл Джамал Мусиала. Ассист на него отдал Гарри Кейн.

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