Лига чемпионов03 ноября 2024, 22:39 |
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Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
03 ноября 2024, 22:39 |
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В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бавария» и «Бенфика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – БенфикаСмотреть трансляцию
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