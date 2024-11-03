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  4. Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов
03 ноября 2024, 22:39 |
33
0

Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2024, 22:39 |
33
0
Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бавария» и «Бенфика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Бенфика
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Бавария Бенфика Анатолий Трубин Бавария - Бенфика смотреть онлайн Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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