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Бавария
06.11.2024 22:00 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 01:58 | Обновлено 06 ноября 2024, 02:00
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Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

06 ноября 2024, 01:58 | Обновлено 06 ноября 2024, 02:00
13
0
Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 ноября на «Альянц-Арене» пройдет матч 4-го тура основного раунда «Лиги чемпионов», в котором «Бавария» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда постепенно все больше тревоги вызывала. И в итоге в прошлом сезоне осталась вообще без трофеев. Было понятно, что Тухеля просто не могли оставить в Мюнхене, да и сам он явно не намеревался оставаться в проекте. Но решение позвать на его место Венсана Компани изначально выглядело риском: при легендарности как футболиста, это молодой тренер, что ничего толком не показал в Андерлехте и вылетел весной с Бернли из АПЛ. Да и Олисе с Паильиньо были перспективны, но явно не шли в сравнение с трансфером Кейна летом предыдущего года. А вместо ушедших в Манчестер Юнайтед Де Лигта и Мазрауи так и не подписали Та. В Бундеслиге рекордмейстеры справляются неплохо, а в Лиге чемпионов начинали с 9:2 против загребского Динамо. Но потом немецкому гранду дали такие разные, но однозначно болезненные уроки прагматичная Астон Вилла Эмери и прессингующая Барселона Флика и Левандовски, еще и со счетом 1:4.

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Бенфика

Клуб после удачнейшего позапрошлого сезона заметно сдал и в Лиге чемпионов, не выйдя в плей-офф, и в Примейре, где проиграно спор за лидерство Спортингу. Но старые заслуги позволили Рогеру Шмидту сохранить пост. Но орлы так слабо начали, что немцу в начале осени указали на дверь. В Лиссабон пригласили Бруну Лаже, и при нем получилось резко прибавить. В Лиге чемпионов с ним красно-белые смогли хорошо начать: выиграли у Црвены Звезды на выезде 2:1, разгромили дома 4:0 Атлетико. После такого 1:3 с Фейеноордом на Да Луш выглядит откровенной осечкой.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 12 матчей между клубами. И португальцы ни разу так и не смогли выиграть, только трижды оформили ничьи с немцами.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают явным фаворитом Звезду Югу. Но стоит поставить на то, что команды выдадут зрелищный футбол - ждем тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Бавария
6 ноября 2024 -
22:00
Бенфика
Тотал голов больше 3.5 1.85 Сделать ставку
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Бавария Бенфика Бавария - Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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