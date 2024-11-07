Лига чемпионов07 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:09
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Бавария – Бенфика – 1:0. Как Мусиала забил Трубину. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
07 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:09
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Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Бавария в Мюнхене нанесла поражение португальской Бенфике со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч за орлов.
На 67-й минуте Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна забил единственный гол в поединке.
Лига чемпионов. 4-й тур, 6 октября
Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0
Гол: Мусиала, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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