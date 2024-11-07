​Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Бавария в Мюнхене нанесла поражение португальской Бенфике со счетом 1:0.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч за орлов.

На 67-й минуте Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна забил единственный гол в поединке.

Лига чемпионов. 4-й тур, 6 октября

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Мусиала, 67

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