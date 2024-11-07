Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Бенфика – 1:0. Как Мусиала забил Трубину. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Бавария
06.11.2024 22:15 – FT 1 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:09
140
0

Бавария – Бенфика – 1:0. Как Мусиала забил Трубину. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:09
140
0
Бавария – Бенфика – 1:0. Как Мусиала забил Трубину. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Бавария в Мюнхене нанесла поражение португальской Бенфике со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч за орлов.

На 67-й минуте Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна забил единственный гол в поединке.

Лига чемпионов. 4-й тур, 6 октября

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Мусиала, 67

​Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
По теме:
ФОТО. Она – девушка самого желанного нападающего Европы!
ПСЖ – Атлетико – 1:2. Победный мяч Корреа на 90+3 мин. Видео голов и обзор
ФОТО. Браво, админ! Судаков потроллил издание мирового уровня
Бенфика Бавария Лига чемпионов Анатолий Трубин Джамал Мусиала Бавария - Бенфика видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Футбол | 07 ноября 2024, 00:35 4
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?

Вечером 6 ноября состоялись заключительные матчи 4-го тура Лиги чемпионов

Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 07:47 3
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри

Даниэль выбрал соотечественника

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Футбол | 06.11.2024, 05:32
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит
Футбол | 07.11.2024, 03:11
Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит
Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 7
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 48
Футбол
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
05.11.2024, 03:26 5
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем