Гарри КЕЙН: «К счастью для Баварии, Мусиала забил гол в нужный момент»

​Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Бавария в Мюнхене нанесла поражение португальской Бенфике со счетом 1:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч за орлов. На 67-й минуте Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна забил единственный гол в поединке.

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Гарри Кейн, нападающий «Баварии»: «Мы полностью доминировали почти всю игру. Соперники не доставили нам много проблем. Очень здорово, что мы победили. Нам просто не хватило немного самообладания в последней трети, чтобы забить второй или третий гол. Мы проводим много матчей за короткий промежуток времени, поэтому доминировать так, как мы это сделали, очень приятно.

Иногда у нас бывают феерия и счет 4:0, 5:0, а в других играх нужно искать выход. Мяч не совсем просто так нам доставался. К счастью для нас, Джамал Мусиала забил гол в нужный момент. И с этого момента мы доминировали и выглядели как команда, которая забьет следующий гол. Мы сохраняли спокойствие, не слишком паниковали. В конечном итоге, это три очка, и они важны для нас после того старта, который у нас был.

Мусиала врывается в нужные зоны, и вы знаете, мяч иногда падает в нужную сторону. Это все его тяжелая работа. Нужно работать над этим, работать над тем, чтобы быть в зоне и забивать голы, которые имеют значение. Я очень рад за него и надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе».

Джамал Мусиала, автор гола Баварии: «У нас были хорошие моменты. Соперник хорошо защищался. Сегодня было очень важно набрать три очка. Нам не нужно выигрывать каждую игру с разницей в четыре или пять голов. Иногда достаточно 1:0. Нам нужно было набраться терпения. Теперь мы продолжим и посмотрим на следующую игру».

Ренату Санчеш, полузащитник Бенфики: «Мы знали, что это будет сложная игра. Она была очень сложной, потому что мы упустили свои возможности. У нас был план на игру, но сегодня вечером мы не смогли его полностью реализовать. Мы будем работать над ним и постараемся сыграть лучше в следующих играх.

Я думаю, урок в том, чтобы не пытаться слишком уважать наших соперников, потому что у нас тоже есть качество. Мы знаем, что каждый игрок, который играет за Бенфику, обладает качеством. Иногда после матча возникает ощущение, что что-то упущено. Но это футбол. Мы учимся и двигаемся вперед. Мы стараемся играть лучше».

Было приятно вернуться в Мюнхен. Это был мой дом в течение двух сезонов, Бавария – это очень хороший клуб, очень хорошие товарищи по команде. Тогда они поддерживали меня, когда мне было 19 лет. Я действительно ценю все, и это действительно отличный клуб».

Лига чемпионов. 4-й тур, 6 октября

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: Мусиала, 67

​Видео гола и обзор матча