«Взял мастерство Нойера». Фанаты оценили суперперфоманс Трубина в ЛЧ

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Несмотря на пропущенный гол, 23-летний вратарь совершил 9 сейвов и стал вторым лучшим игроком поединка.

После встречи иностранные болельщики в социальной сети Twitter оценили игру украинца.

Scof: «Великолепная игра от Трубина. Пусть он будет в такой форме надолго».

Machado: «Он не сделал ничего особенного. Трубин слаб для «Бенфики».

Lucas Marçalo: «Трубин вновь покорил болельщиков...»

Aurelius: «Честно, давайте поговорим о Трубине. Его сейвы были невероятными. Отразил много моментов «Баварии» 👏».

Culer: «Трубин - сумасшедший. Вы в это не поверите, пока не увидите сами».

JEFFERY LAMAR HASSANA: «Бавария» нанесла 28 ударов, 10 в створ. Это не шутка, Трубин сегодня заслужил похвалы».

fofolete com foto de gato: «Мы пропустили лишь 1, потому что Трубин увидел Нойера и взял все его мастерство. В обычный день мы бы пропустили 3».

Rodrigo Prado: «Единственное, что было хорошее в этой игре - это Трубин. Остальное просто позор».

Diogo Gonçalves: «Я считаю, что Трубин должен быть лучшим игроком матча».

GoncaloDias17: «Какой же ты вратарь, Трубин! ❤️».

Ficou só por 1 pq o Trubin viu o Neuer e pegou toda a habilidade dele. Em dias normais, seria no mínimo 3 — fofolete com foto de gato (@XiscoMadrazo) November 6, 2024

Eu acho que o Trubin deveria ser o homem do jogo para a quantidade de defesas que ele fez https://t.co/6zuvQKWXZX — Diogo Gonçalves (@Diogo_jr20) November 6, 2024