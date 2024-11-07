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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 10:54 |
1183
1

«Взял мастерство Нойера». Фанаты оценили суперперфоманс Трубина в ЛЧ

Украинский вратарь «Бенфики» совершил 9 сейвов в матче против «Баварии»

07 ноября 2024, 10:54 |
1183
1
«Взял мастерство Нойера». Фанаты оценили суперперфоманс Трубина в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.

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Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Несмотря на пропущенный гол, 23-летний вратарь совершил 9 сейвов и стал вторым лучшим игроком поединка.

После встречи иностранные болельщики в социальной сети Twitter оценили игру украинца.

Scof: «Великолепная игра от Трубина. Пусть он будет в такой форме надолго».

Machado: «Он не сделал ничего особенного. Трубин слаб для «Бенфики».

Lucas Marçalo: «Трубин вновь покорил болельщиков...»

Aurelius: «Честно, давайте поговорим о Трубине. Его сейвы были невероятными. Отразил много моментов «Баварии» 👏».

Culer: «Трубин - сумасшедший. Вы в это не поверите, пока не увидите сами».

JEFFERY LAMAR HASSANA: «Бавария» нанесла 28 ударов, 10 в створ. Это не шутка, Трубин сегодня заслужил похвалы».

fofolete com foto de gato: «Мы пропустили лишь 1, потому что Трубин увидел Нойера и взял все его мастерство. В обычный день мы бы пропустили 3».

Rodrigo Prado: «Единственное, что было хорошее в этой игре - это Трубин. Остальное просто позор».

Diogo Gonçalves: «Я считаю, что Трубин должен быть лучшим игроком матча».

GoncaloDias17: «Какой же ты вратарь, Трубин! ❤️».

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Бенфика Бавария Лига чемпионов Анатолий Трубин Бавария - Бенфика реакция болельщиков болельщики фанаты
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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pol-55
Які там 9,небезпечних взяв(витяг) 4 ну max 5.і таки молодчина.
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