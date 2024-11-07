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  4. Собирают звездный состав. Аль-Хиляль хочет купить нападающего Ливерпуля
Англия
07 ноября 2024, 13:07 |
334
0

Собирают звездный состав. Аль-Хиляль хочет купить нападающего Ливерпуля

Мохамед Салах стал главной целью для представителей клуба

07 ноября 2024, 13:07 |
334
0
Собирают звездный состав. Аль-Хиляль хочет купить нападающего Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Представители Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» мечтают о приобретении форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Как сообщает издание The Mirror, представители клуба хотят оформить трансфер футболиста перед началом Клубного чемпионата мира.

Учитывая, что спортсмен не спешит продлевать контракт с «Ливерпулем», руководство «Аль-Хиляля» видит возможность оформить египтянина, как свободного агента.

На счету нападающего 16 матчей в нынешнем сезоне. За это количество поединков Салах сумел отдать девять ассистов, а также забить девять мячей.

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Мохамед Салах Аль-Хиляль Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: The Mirror
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