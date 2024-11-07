Собирают звездный состав. Аль-Хиляль хочет купить нападающего Ливерпуля
Мохамед Салах стал главной целью для представителей клуба
Представители Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» мечтают о приобретении форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.
Как сообщает издание The Mirror, представители клуба хотят оформить трансфер футболиста перед началом Клубного чемпионата мира.
Учитывая, что спортсмен не спешит продлевать контракт с «Ливерпулем», руководство «Аль-Хиляля» видит возможность оформить египтянина, как свободного агента.
На счету нападающего 16 матчей в нынешнем сезоне. За это количество поединков Салах сумел отдать девять ассистов, а также забить девять мячей.
Saudi Arabian champions Al-Hilal want to sign Liverpool star Mohamed Salah 'BEFORE next summer's Club World Cup' 🗓️— Mirror Football (@MirrorFootball) November 5, 2024
Full story ⬇️https://t.co/Z2TWB87nYY pic.twitter.com/XMJpqdxhfQ
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