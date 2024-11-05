Намекнул об уходе? Салах вызвал панику у фанатов Ливерпуля
Египетский футболист опубликовал странный пост в соцсетях
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в социальных сетях, который заставил фанатов клуба занервничать.
Египетский нападающий решил поделится мыслями после победы в 12-м туре Английской Премьер-лиги над «Брайтоном» (2:1). Решающий мяч во встречи забил именно Салах.
«Верхняя часть турнирной таблицы – вот где должен быть этот клуб. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Вот чего мы хотим. Спасибо за вашу поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это – забивать на «Энфилде» голы», – написал Мохамед.
Фанаты моментально забеспокоились, всему виной последнее предложение в тексте. Большинство болельщиков подчеркнули, что игрок намекает об уходе с клуба.
Напомним, что футболист может покинуть клуб, ведь не желает продлевать контракт с «Ливерпулем».
Top of the table is where this club belongs. Nothing less. All teams win matches but there’s only 1 champion in the end. That’s what we want. Thank you for your support last night. No matter what happens, I will never forget what scoring at Anfield feels like. pic.twitter.com/c2rVHQxjK8— Mohamed Salah (@MoSalah) November 3, 2024
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