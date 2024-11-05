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Англия
05 ноября 2024, 05:00 | Обновлено 05 ноября 2024, 05:12
316
0

Намекнул об уходе? Салах вызвал панику у фанатов Ливерпуля

Египетский футболист опубликовал странный пост в соцсетях

05 ноября 2024, 05:00 | Обновлено 05 ноября 2024, 05:12
316
0
Намекнул об уходе? Салах вызвал панику у фанатов Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в социальных сетях, который заставил фанатов клуба занервничать.

Египетский нападающий решил поделится мыслями после победы в 12-м туре Английской Премьер-лиги над «Брайтоном» (2:1). Решающий мяч во встречи забил именно Салах.

«Верхняя часть турнирной таблицы – вот где должен быть этот клуб. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Вот чего мы хотим. Спасибо за вашу поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это – забивать на «Энфилде» голы», – написал Мохамед.

Фанаты моментально забеспокоились, всему виной последнее предложение в тексте. Большинство болельщиков подчеркнули, что игрок намекает об уходе с клуба.

Напомним, что футболист может покинуть клуб, ведь не желает продлевать контракт с «Ливерпулем».

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Мохамед Салах Ливерпуль социальные сети фанаты
Андрій Вітренко Источник: AS
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