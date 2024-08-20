Звезда Ливерпуля покинет клуб на правах свободного агента

Звездный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть команду на правах свободного агента.

Согласно информации, опубликованной в Liverpool Echo, вероятно, по окончании текущего сезона Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента. Издание отмечает, что, исходя из сложившейся ситуации, египетский вингер, скорее всего, не продлит свой контракт с английским клубом. Как альтернативу клуб рассматривает возможность подписания Энтони Гордона из «Ньюкасла».

За годы, проведенные в составе «красных», Мохамед Салах стал настоящей легендой. В 350 матчах за «Ливерпуль» он забил 212 голов и отдал 88 голевых передач, внеся значительный вклад в достижения команды, включая победу в Лиге чемпионов и чемпионский титул в Премьер-лиге.