Фабрицио подтвердил. Звезда Евро-2024 перейдет в Ливерпуль

Звезда сборной Грузии на Евро-2024 Гиорги Мамардашвили перейдет в «Ливерпуль».

Как сообщает Фабрицио Романо, переход вратаря на в английскую команду на июнь 2025 года приближается, переговоры выходят на финальную стадию. «Ливерпуль» и «Валенсия» контактируют, чтобы согласовать структуру бонусов, сумма сделки превышает 30 млн евро.

Важно отметить, что Мамардашвили останется в «Валенсии» на правах аренды на один сезон и начнет выступления за «Ливерпуль» только в следующей кампании.

