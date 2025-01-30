Лига Европы30 января 2025, 22:03 |
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ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы
30 января 2025, 22:03 |
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30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Перед матчем в турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занимает восьмое место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занимает четвертую позицию.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:0 (матч продолжается)
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