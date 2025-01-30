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Лига Европы
30 января 2025, 22:03 |
232
0

ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

30 января 2025, 22:03 |
232
0
ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед матчем в турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занимает восьмое место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занимает четвертую позицию.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:0 (матч продолжается)

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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