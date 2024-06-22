Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024

Голкипер сборной Грузии Георги Мамардашвили установил рекорд среди всех вратарей на Евро-2024.

В матче против Чехии 23-летний Мамардашвили, который на клубном уровне выступает за «Валенсию», сделал 11 сэйвов, тем самым обновив рекорд Евро-2024. Вратарь сберёг ворота от 3,19 голов по статистике xG.

К примеру, кипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в матче против Испании и Томас Стракоша из Албании в матче против Хорватии сделали 8 сэйвов, что до сегодняшнего дня было лучшим достижением ныне идущего Евро-2024.

Матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии (1:1) прошёл в Гамбурге.