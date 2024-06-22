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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 18:07 | Обновлено 22 июня 2024, 18:20
1649
3

Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024

Георги Мамардашвили сделал 11 сейвов в матче против Чехии

22 июня 2024, 18:07 | Обновлено 22 июня 2024, 18:20
1649
3
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георги Мамардашвили

Голкипер сборной Грузии Георги Мамардашвили установил рекорд среди всех вратарей на Евро-2024.

В матче против Чехии 23-летний Мамардашвили, который на клубном уровне выступает за «Валенсию», сделал 11 сэйвов, тем самым обновив рекорд Евро-2024. Вратарь сберёг ворота от 3,19 голов по статистике xG.

К примеру, кипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в матче против Испании и Томас Стракоша из Албании в матче против Хорватии сделали 8 сэйвов, что до сегодняшнего дня было лучшим достижением ныне идущего Евро-2024.

Матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии (1:1) прошёл в Гамбурге.

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Джанлуиджи Доннарумма Томас Стракоша Гиорги Мамардашвили Грузия - Чехия сборная Чехии по футболу сборная Грузии по футболу рекорд Евро-2024 сэйвы
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Комментарии 3
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KIEWADIM
Красава, че сказать, вложил лепту в эту ничейку. Как и наш Трубин, в победу
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0
karimj
Недарма ним цікавиться Реал.
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0
Алексей Левченко
А де Лунін?
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0
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