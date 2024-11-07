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  4. Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову
Испания
07 ноября 2024, 09:27 |
1761
2

Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову

Испанский клуб не хочет видеть Виктора в сборной Украины

07 ноября 2024, 09:27 |
1761
2
Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В Жироне обеспокоены из-за вызова их вингера Виктора Цыганкова в лагерь сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций.

Как сообщает AS, в испанском клубе считают, что сейчас не лучшее время, чтобы 26-летний игрок отправился в стан национальной команды, ведь он до сих пор восстанавливается от полученной травмы.

Из-за повреждения Виктор не принимал участия в последнем матче Жироны с ПСВ в Лиге чемпионов. Возвращение Цыганкова на поле может состояться в воскресенье 10 ноября, когда его команда встретится с Хетафе в Ла Лиге.

Вызов вингера в расположение сборной, мягко говоря, вызвал удивление в Жироне, ведь в клубе не хотят рисковать здоровьем своего игрока. И все же испанцы не планируют идти на конфликт с Украинской ассоциацией футбола, но они будут требовать, чтобы Виктор прошел медицинское обследование для определения его готовности сыграть за национальную команду.

В ноябре сборная Украины встретится с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).

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Виктор Цыганков Сергей Ребров Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу Лига наций травма
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Chystyi_stavok
Вони праві. Який би Циганков не був важливим для збірної, але відновитися він має максимально повністю.
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+2
Xvalenok03
Бачили коли купували, що він кришталевий, то навіщо тепер обурюватись і плакати.
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0
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