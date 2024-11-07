Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову

В Жироне обеспокоены из-за вызова их вингера Виктора Цыганкова в лагерь сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций.

Как сообщает AS, в испанском клубе считают, что сейчас не лучшее время, чтобы 26-летний игрок отправился в стан национальной команды, ведь он до сих пор восстанавливается от полученной травмы.

Из-за повреждения Виктор не принимал участия в последнем матче Жироны с ПСВ в Лиге чемпионов. Возвращение Цыганкова на поле может состояться в воскресенье 10 ноября, когда его команда встретится с Хетафе в Ла Лиге.

Вызов вингера в расположение сборной, мягко говоря, вызвал удивление в Жироне, ведь в клубе не хотят рисковать здоровьем своего игрока. И все же испанцы не планируют идти на конфликт с Украинской ассоциацией футбола, но они будут требовать, чтобы Виктор прошел медицинское обследование для определения его готовности сыграть за национальную команду.

В ноябре сборная Украины встретится с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).