Эффект Флика? Барселона заинтересована в таланте Боруссии Дортмунда

Испанская «Барселона» готова вступить в переговоры по футболисту «Боруссии Дортмунд» Кариму Адейеми. Руководство сине-гранатовых видит в нападающем влиятельного на результат игрока.

Как сообщает издание TeamTalk, каталонский клуб планирует внести в сделку своего нападающего Феррана Торреса, чтобы облегчить процесс переговоров.

Однако «Барселоне» придется составить конкуренцию «Ливерпулю», поскольку клуб АПЛ также проявляет интерес к немецкому форварду.

В этом сезоне Адейеми отыграл восемь матчей во всех турнирах. На счету игрока пять голов и пять голевых передач.