Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эффект Флика? Барселона заинтересована в таланте Боруссии Дортмунда
Испания
07 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:10
886
0

Эффект Флика? Барселона заинтересована в таланте Боруссии Дортмунда

Скауты каталонского клуба просматривают Карима Адейеми

07 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:10
886
0
Эффект Флика? Барселона заинтересована в таланте Боруссии Дортмунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Испанская «Барселона» готова вступить в переговоры по футболисту «Боруссии Дортмунд» Кариму Адейеми. Руководство сине-гранатовых видит в нападающем влиятельного на результат игрока.

Как сообщает издание TeamTalk, каталонский клуб планирует внести в сделку своего нападающего Феррана Торреса, чтобы облегчить процесс переговоров.

Однако «Барселоне» придется составить конкуренцию «Ливерпулю», поскольку клуб АПЛ также проявляет интерес к немецкому форварду.

В этом сезоне Адейеми отыграл восемь матчей во всех турнирах. На счету игрока пять голов и пять голевых передач.

По теме:
Реал решил избавиться от вице-чемпиона мира. В клубе устали от него
От изгоя до капитана: как Рафинья превратился в лидера Барселоны
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Барселона Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Ферран Торрес чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 07 ноября 2024, 08:40 29
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Если не сейчас побеждать, то когда?

Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 07 ноября 2024, 11:44 0
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2024, 05:29
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Футбол | 06.11.2024, 18:52
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Футбол | 06.11.2024, 22:41
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 47
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 3
Бокс
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 1
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 9
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 12
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем