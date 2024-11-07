Эффект Флика? Барселона заинтересована в таланте Боруссии Дортмунда
Скауты каталонского клуба просматривают Карима Адейеми
Испанская «Барселона» готова вступить в переговоры по футболисту «Боруссии Дортмунд» Кариму Адейеми. Руководство сине-гранатовых видит в нападающем влиятельного на результат игрока.
Как сообщает издание TeamTalk, каталонский клуб планирует внести в сделку своего нападающего Феррана Торреса, чтобы облегчить процесс переговоров.
Однако «Барселоне» придется составить конкуренцию «Ливерпулю», поскольку клуб АПЛ также проявляет интерес к немецкому форварду.
В этом сезоне Адейеми отыграл восемь матчей во всех турнирах. На счету игрока пять голов и пять голевых передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если не сейчас побеждать, то когда?
Поединок состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву