Еще один конкурент Мудрику? Челси заинтересован в покупке вингера Боруссии
Энцо Мареска заинтересован Каримом Адейеми
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заинтересовался вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми, сообщает Fichajes.
По информации источника, «Челси» готов заплатить за немца более 40 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего вингера в 35 миллионов евро. Контракт Адейеми с «Боруссией» рассчитан до 2027 года.
На позиции немецкого вингера у «Челси» есть украинец Михаил Мудрик, которого аристократы купили за 70+30 миллионов евро у «Шахтера» в январе 2023 года.
В нынешнем сезоне Адейеми провел за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что немцем интересуется «Реал».
🚨 Chelsea manager Enzo Maresca is interested in signing Karim Adeyemi and the club could make a bid of more than €40m for the Dortmund winger.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 2, 2024
(Source: Fichajes) pic.twitter.com/eeVeKGKLst
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