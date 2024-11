Еще один конкурент Мудрику? Челси заинтересован в покупке вингера Боруссии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заинтересовался вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Челси» готов заплатить за немца более 40 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего вингера в 35 миллионов евро. Контракт Адейеми с «Боруссией» рассчитан до 2027 года.

На позиции немецкого вингера у «Челси» есть украинец Михаил Мудрик, которого аристократы купили за 70+30 миллионов евро у «Шахтера» в январе 2023 года.

В нынешнем сезоне Адейеми провел за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что немцем интересуется «Реал».

🚨 Chelsea manager Enzo Maresca is interested in signing Karim Adeyemi and the club could make a bid of more than €40m for the Dortmund winger.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/eeVeKGKLst