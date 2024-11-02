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Англия
02 ноября 2024, 20:11 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:58
370
0

Еще один конкурент Мудрику? Челси заинтересован в покупке вингера Боруссии

Энцо Мареска заинтересован Каримом Адейеми

02 ноября 2024, 20:11 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:58
370
0
Еще один конкурент Мудрику? Челси заинтересован в покупке вингера Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заинтересовался вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Челси» готов заплатить за немца более 40 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего вингера в 35 миллионов евро. Контракт Адейеми с «Боруссией» рассчитан до 2027 года.

На позиции немецкого вингера у «Челси» есть украинец Михаил Мудрик, которого аристократы купили за 70+30 миллионов евро у «Шахтера» в январе 2023 года.

В нынешнем сезоне Адейеми провел за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что немцем интересуется «Реал».

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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