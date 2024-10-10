Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел замену суперзвездному бразильцу. Он оформил хет-трик в ЛЧ
Испания
10 октября 2024, 09:49 |
1502
0

Реал нашел замену суперзвездному бразильцу. Он оформил хет-трик в ЛЧ

«Сливочные» хотят подписать Карима Адееми, если клуб покинет Родриго

10 октября 2024, 09:49 |
1502
0
Реал нашел замену суперзвездному бразильцу. Он оформил хет-трик в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Мадридский «Реал» интересуется немецким нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адееми, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для бразильского вингера Родриго, который может покинуть королевский клуб.

В сезоне 2024/25 Карим Адееми провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами (в том числе хет-триком в ворота «Селтика») и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

По теме:
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
ПСЖ хочет подписать суперталанта Барселоны. И это не Ямал
Капитан Милана попал на радары топ-клубов
Карим Адейеми Родриго Гоес Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Бокс | 10 октября 2024, 07:48 5
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился

Турки опубликовал фото андеркарда боя Усик – Фьюри, но поставил британца первым

Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Футзал | 09 октября 2024, 19:15 0
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»

Косенко оценил поведение сборной Франции

Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Теннис | 09.10.2024, 18:01
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
МИКИТИН – о голе Шевченко россии: «Поверьте, это был не счастливый случай»
Футбол | 10.10.2024, 02:51
МИКИТИН – о голе Шевченко россии: «Поверьте, это был не счастливый случай»
МИКИТИН – о голе Шевченко россии: «Поверьте, это был не счастливый случай»
«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
Футбол | 10.10.2024, 10:01
«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 34
Футбол
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
09.10.2024, 09:12 1
Футбол
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
08.10.2024, 23:46 8
Футбол
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29
Война
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем