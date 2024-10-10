Реал нашел замену суперзвездному бразильцу. Он оформил хет-трик в ЛЧ
«Сливочные» хотят подписать Карима Адееми, если клуб покинет Родриго
Мадридский «Реал» интересуется немецким нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адееми, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для бразильского вингера Родриго, который может покинуть королевский клуб.
В сезоне 2024/25 Карим Адееми провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами (в том числе хет-триком в ворота «Селтика») и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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