Реал нашел замену суперзвездному бразильцу. Он оформил хет-трик в ЛЧ

Мадридский «Реал» интересуется немецким нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адееми, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для бразильского вингера Родриго, который может покинуть королевский клуб.

В сезоне 2024/25 Карим Адееми провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами (в том числе хет-триком в ворота «Селтика») и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.