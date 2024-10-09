ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Феноменальная красотка, вдохновляющая Карима Адейеми!
Встречайте невероятную Лоредану Зефи, которая вдохновляет нападающего Боруссии Дортмунд
Нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми в нынешнем сезоне пребывает в фантастической форме: в 8 матчах он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
Главным хайлайтом игрока в этом сезоне является хет-трик в ворота «Селтика» в Лиге чемпионов. Когда его спросили после матча про его впечатляющую форму в нынешнем сезоне, Карим пошутил, что дело в том, что перед поединком ужин готовила его девушка.
Поэтому всем нам стоит познакомиться поближе с невероятной Лореданой Зефи – девушкой, вдохновляющей Адейеми на футбольные подвиги.
Лоредане 29 лет, она на 8 лет старше за Карима, и имеет очень успешную карьеру. Loredana – очень популярная певица в стиле хип-хоп, на её ютуб подписано 1,58 млн фолловеров, на IG – 3,1 млн, TikTok – 2,3 млн. Несколько лет назад она выиграла награду от MTV – девушка Адейеми была признана лучшей швейцарской исполнительницой.
Пара выглядит очень красиво, но главное, что они счастливы вместе!
А вам предлагаем насладиться красотой Лореданы Зефи:
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