ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Феноменальная красотка, вдохновляющая Карима Адейеми!

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми в нынешнем сезоне пребывает в фантастической форме: в 8 матчах он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Главным хайлайтом игрока в этом сезоне является хет-трик в ворота «Селтика» в Лиге чемпионов. Когда его спросили после матча про его впечатляющую форму в нынешнем сезоне, Карим пошутил, что дело в том, что перед поединком ужин готовила его девушка.

Поэтому всем нам стоит познакомиться поближе с невероятной Лореданой Зефи – девушкой, вдохновляющей Адейеми на футбольные подвиги.

Лоредане 29 лет, она на 8 лет старше за Карима, и имеет очень успешную карьеру. Loredana – очень популярная певица в стиле хип-хоп, на её ютуб подписано 1,58 млн фолловеров, на IG – 3,1 млн, TikTok – 2,3 млн. Несколько лет назад она выиграла награду от MTV – девушка Адейеми была признана лучшей швейцарской исполнительницой.

Пара выглядит очень красиво, но главное, что они счастливы вместе!

А вам предлагаем насладиться красотой Лореданы Зефи: