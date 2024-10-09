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09 октября 2024, 19:10 | Обновлено 09 октября 2024, 19:28
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2

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Феноменальная красотка, вдохновляющая Карима Адейеми!

Встречайте невероятную Лоредану Зефи, которая вдохновляет нападающего Боруссии Дортмунд

09 октября 2024, 19:10 | Обновлено 09 октября 2024, 19:28
1161
2
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Феноменальная красотка, вдохновляющая Карима Адейеми!
Instagram. Лоредана Зефи и Карим Адейеми

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми в нынешнем сезоне пребывает в фантастической форме: в 8 матчах он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Главным хайлайтом игрока в этом сезоне является хет-трик в ворота «Селтика» в Лиге чемпионов. Когда его спросили после матча про его впечатляющую форму в нынешнем сезоне, Карим пошутил, что дело в том, что перед поединком ужин готовила его девушка.

Поэтому всем нам стоит познакомиться поближе с невероятной Лореданой Зефи – девушкой, вдохновляющей Адейеми на футбольные подвиги.

Лоредане 29 лет, она на 8 лет старше за Карима, и имеет очень успешную карьеру. Loredana – очень популярная певица в стиле хип-хоп, на её ютуб подписано 1,58 млн фолловеров, на IG – 3,1 млн, TikTok – 2,3 млн. Несколько лет назад она выиграла награду от MTV – девушка Адейеми была признана лучшей швейцарской исполнительницой.

Пара выглядит очень красиво, но главное, что они счастливы вместе!

А вам предлагаем насладиться красотой Лореданы Зефи:

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Карим Адейеми фото девушка дня Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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oleko72
Хай Бог милує)
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+1
Burevestnik
- на кого вона схожа?
- люди кажуть шо ніби на матір божу...
- дай фотку подивитись.
- на.
- матір божа!
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0
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