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  4. Арсеналу посоветовали больше доверять талантливому футболисту. О ком речь?
Англия
07 ноября 2024, 12:43 |
319
0

Арсеналу посоветовали больше доверять талантливому футболисту. О ком речь?

Рио Фердинанд считает, что Итан Нванери – будущее лондонского клуба

07 ноября 2024, 12:43 |
319
0
Арсеналу посоветовали больше доверять талантливому футболисту. О ком речь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Бывший футболист Рио Фердинанд считает, что лондонский «Арсенал» должен больше доверять молодому таланту Итану Нванери после поражения в Лиге чемпионов от «Интера» (0:1).

«Они разочарованы этой игрой. «Арсенал» много контролировал мяч, часто приближался к воротам соперника, много комбинировал. Но у команды нет креативности, фантазии, интересных идей.

Сегодня на поле вышел Итан Нванери и показал отличную игру. Ему нужно предоставить больше времени и он даст команде ту самую креативность. Если игра идет тяжело, можно воспользоваться умениями Нванери.

«Арсенал» часто отдавал мяч в те зоны, где совсем не было их футболистов. В такие моменты нужно, чтобы игроки больше бегали, понимали друг друга. Они хорошо играют возле чужих ворот, но дальше начинаются проблемы», – подытожил Фердинанд.

«Арсенал» имеет в своем активе 7 баллов и занимает 12 место. В следующем матче Лиги чемпионов «канониры» сыграют против «Спортинга» 26 ноября.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Итан Нванери Рио Фердинанд Арсенал Лондон
Микола Титюк Источник: Metro
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