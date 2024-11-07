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  4. «Это не Янг Бойз». Экс-игрок Шахтера высказался о следующем матче в ЛЧ
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 13:09 |
357
0

«Это не Янг Бойз». Экс-игрок Шахтера высказался о следующем матче в ЛЧ

Андрей Воробей считает, что против ПСВ горнякам будет очень тяжело

07 ноября 2024, 13:09 |
357
0
«Это не Янг Бойз». Экс-игрок Шахтера высказался о следующем матче в ЛЧ
Андрей Воробей

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от следующего матча «горняков» в основном этапе Лиги чемпионов 2024/25:

«Я смотрел победный матч ПСВ над «Жироной». И скажу, что ПСВ – это не «Янг Бойз». Повторюсь, «Янг Бойз» – это одна из самых слабых команд в этой Лиге чемпионов. Я думал, что против швейцарцев нам будет легче играть. Но что есть, то есть. А ПСВ – это очень сильная команда. И, честно говоря, нам будет очень тяжело играть с ними. У них очень мощные и очень высокие футболисты. Также ПСВ располагает очень техничными исполнителями, которые способны создать очень серьезные проблемы. Поэтому нам будет очень тяжело играть против ПСВ, который очень хорошо выступает и в своем чемпионате, занимая первое место. Также команда из Эйндховена демонстрирует неплохие результаты в еврокубках».

Матч ПСВ – «Шахтер» состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Воробей ПСВ Шахтер Донецк Лига чемпионов
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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