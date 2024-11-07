Трубин – в топ-10 по количеству сейвов в Лиге чемпионов. Кто первый

По итогам вчерашнего матча Лиги чемпионов, в котором Бенфика уступила Баварии 0:1, украинский вратарь Анатолий Трубин вошел в топ-10 киперов нынешнего турнира (делит с другими игроками) по количеству сейвов.

Вратарь сборной Украины уже сделал 14 спасений и делит 10-е место с Иваном Невестичем (Динамо Загреб), Кьеллом Схерпеном (Штурм) и Маттиа Перином (Ювентус).

А лидирует вратарь Милана Майк Меньян, у которого 27 сейвов. Он на четыре спасения опережает Доминика Такача из Слована и на пять – Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы.

Бенфика после четырех туров турнира набрала 6 очков и идет 19-й.