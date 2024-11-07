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  4. Трубин – в топ-10 по количеству сейвов в Лиге чемпионов. Кто первый
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 12:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:19
789
1

Трубин – в топ-10 по количеству сейвов в Лиге чемпионов. Кто первый

Украинский вратарь показывает класс

07 ноября 2024, 12:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:19
789
1
Трубин – в топ-10 по количеству сейвов в Лиге чемпионов. Кто первый
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По итогам вчерашнего матча Лиги чемпионов, в котором Бенфика уступила Баварии 0:1, украинский вратарь Анатолий Трубин вошел в топ-10 киперов нынешнего турнира (делит с другими игроками) по количеству сейвов.

Вратарь сборной Украины уже сделал 14 спасений и делит 10-е место с Иваном Невестичем (Динамо Загреб), Кьеллом Схерпеном (Штурм) и Маттиа Перином (Ювентус).

А лидирует вратарь Милана Майк Меньян, у которого 27 сейвов. Он на четыре спасения опережает Доминика Такача из Слована и на пять – Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы.

Бенфика после четырех туров турнира набрала 6 очков и идет 19-й.

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Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов Майк Меньян Милан
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Saar
На даний час, Меньян- найкращий кіпер світу! Це він додатково підтвердив і у матчі з Реалом 
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