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Испания
07 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:57
628
0

От изгоя до капитана: как Рафинья превратился в лидера Барселоны

Блогер Sport.ua Сергей Завалко рассказывает о трансформации бразильца в каталонском клубе

07 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:57
628
0
От изгоя до капитана: как Рафинья превратился в лидера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Многие футболисты мечтают оказаться в «Барселоне». Но также многие из них не подозревают, с каким давлением могут столкнуться в каталонском клубе. Выступать в составе «сине-гранатовых» непросто, но еще сложнее, когда усиливается давление со всех сторон. Многие игроки прочувствовали это на себе, включая Рафинью, который прошел сложный путь в «Барселоне». Еще несколько месяцев назад вингера хотели продать. Сейчас его называют самым недооцененным бразильцем в истории «сине-гранатовых».

Европейская карьера Рафиньи начиналась в Португалии, в составе «Витории Гимараэш». В сезоне 2017/18 бразилец забил 15 мячей в Примейре, что позволило ему пойти на повышение. После этой кампании он перешел в «Спортинг» за 6,5 млн евро. Там футболист провел только один сезон, после чего перешел в «Ренн». «Львы» выгодно продали игрока за 21 млн евро, хотя в своем единственном полном сезоне в составе «Спортинга» он забил только 4 гола в 24-х матчах Примейры. В «Ренне» Рафинья тоже провел только одну полную кампанию, после чего перешел в «Лидс» за 18,6 млн евро. Там бразилец раскрылся по-настоящему.

Рафинья не постеснялся перехода в стан одного из аутсайдеров АПЛ, и стал одним из лучших игроков «Лидса» наряду с Патриком Бэмфордом. В первом сезоне бразилец помог «белым» достойно выступить в Премьер-лиге, записав на свой счет 6 голов и 9 результативных передач. Во второй кампании на «Элланд Роуд» вингер забил больше – 11 мячей, и помог «Лидсу» спастись от вылета в Чемпионшип. После этого Рафинья оставил «белых» дальше страдать в АПЛ, а сам отправился на существенное повышение в «Барселону». Каталонцы заплатили за игрока 58 млн евро, из чего следовало, что в клубе на него серьезно рассчитывают.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья провел в Лидсе два сезона

Рафинья получил шанс всей своей жизни и был очень воодушевлен переходом в «Барселону». Однако адаптация в каталонском клубе проходила тяжело. В первых 12-ти матчах Ла Лиги бразилец забил только один гол. Еще один мяч он записал на свой счет перед чемпионатом мира. Футболист, как он сам недавно признался, испытывал большое давление из-за низкой результативности. Уже по ходу первого сезона вингер задумывался об уходе. Это немного странно, учитывая, что Рафинья, по его словам, с детства привык к сложным условиям. Но, видимо, давление в каталонском клубе было действительно сильным.

После чемпионата мира Рафинья стал играть лучше. Появилось больше голов, как и результативных действий в целом. По итогам сезона бразилец забил 7 голов и отдал столько же ассистов в Ла Лиге. Усман Дембеле, с которым Рафинья конкурировал за место на поле, перешел в «ПСЖ», и, казалось, что следующую кампанию он проведет гораздо лучше. Но появился Ламин Ямаль, который усложнил жизнь не только соперникам «сине-гранатовых», но и некоторым своим одноклубникам. 85% игрового времени в «Лидсе» бразилец провел на позиции правого вингера, но в «Барселоне» это место постепенно стал бронировать за собой молодой воспитанник каталонцев. Пришлось искать выход.

Рафинья начал играть на левом фланге. В целом, бразилец провел неплохой прошлый сезон, записав на свой счет 6 голов и 9 результативных передач в Ла Лиге, но проблемы оставались. Главная из них заключалась в том, что футболист проводил на поле в среднем всего 48 минут за матч. Рафинья старался, но ему не доверяли. Хави тоже не особо рассчитывал на игрока, хотя он помогал команде. По ходу всего прошлого сезона ходили слухи о том, что «Барселона» должна продать Рафинью. Со временем они переросли в публичные заявления экспертов и бывших игроков каталонского клуба.

Все это подогревалось всеобщим восхищением игрой Нико Уильямса, который провел хороший клубный сезон, а потом зажег на чемпионате Европы – вместе с Ямалем, кстати. «Сине-гранатовые», недолго думая, сделали вингера «Атлетика» приоритетной трансферной целью. Но для подписания испанца нужно было кого-то продать. Этим кем-то стал Рафинья, поскольку на его место каталонцы и планировали подписать Уильямса. Однако Нико отказался от перехода, несмотря на публичные заявления «сине-гранатовых» о желании его подписать. В итоге, испанец остался в «Атлетике», а бразилец – в «Барселоне».

Возможно, если бы Хави остался главным тренером каталонцев, Рафинья покинул бы клуб, даже в случае провала с Уильямсом. Но экс-игрока «сине-гранатовых» отправили в отставку, а на его место пришел Ханс-Дитер Флик. Немец любит трудолюбивых футболистов, которые могут сыграть на нескольких позициях и не боятся черновой работы. Рафинья точно не относится к лентяям. Бразилец постарался впечатлить нового тренера – и у него получилось. В первом матче нового сезона против «Валенсии» он отметился ассистом, и с каждой игрой становился все более эффективным. Вингер наконец-то стал тем самым уверенным в себе игроком, которым был в «Лидсе».

В первых семи матчах Ла Лиги текущего сезона Рафинья отыграл по 90 минут, как и в первых двух поединках Лиги чемпионов. Его игровое время увеличилось в среднем до 82-х минут за матч против 48-ми в минувшей кампании. К настоящему времени бразилец забил 7 голов в чемпионате Испании – больше, чем за весь прошлый сезон. Лига чемпионов – отдельная тема для разговора. Сначала Рафинья оформил гол и ассист в матче против «Янг Бойз», а потом помог «Барселоне» разгромить «Баварию», оформив хет-трик. Он является вторым лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги в данный момент. Примечательно, что в обоих случаях он уступает только своим одноклубникам – Ламину Ямалю и Роберту Левандовски.

Getty Images/Global Images Ukraine

Флику нравится то, что Рафинья любит не только атаковать, но и прессинговать. Он очень активен без мяча, а с мячом очень полезен. Бразилец создает опасные моменты как для себя, так и для партнеров, забивает и ассистирует. Новый тренер дал ему больше свободы на поле. Номинально Рафинья действует на позиции левого вингера, но часто смещается в центр. Иногда он действует в качестве атакующего полузащитника и везде действует эффективно.

Прямо сейчас бразилец является лидером среди всех игроков «Барселоны» по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника. Рафинья не перестает удивлять. Оказалось, что для столь сильного рывка ему нужно было всего лишь немного свободы и доверия. Но он не получал этого ни от Хави, ни от руководства. С приходом Флика бразилец всего за несколько месяцев превратился из изгоя в одного из ключевых игроков команды, а капитанская повязка стала высшей наградой за его старания. Рафинья доказал, что может быть топ-игроком. Теперь главное – стабильно поддерживать этот уровень.

Сергей ЗАВАЛКО

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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