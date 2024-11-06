Лига Европы06 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:24
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ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Гамбург
Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша»
06 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:24
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Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».
Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамовцы сделали традиционную короткую остановку в польском Люблин, где провели вечернюю тренировку.
Затем киевская команда отправилась в немецкий Гамбург на матч против венгерской команды.
ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Гамбург
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