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Лига Европы
06 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:24
90
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Гамбург

Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша»

06 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:24
90
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Гамбург
ФК Динамо Киев

Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамовцы сделали традиционную короткую остановку в польском Люблин, где провели вечернюю тренировку.

Затем киевская команда отправилась в немецкий Гамбург на матч против венгерской команды.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Гамбург

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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