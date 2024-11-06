Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

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Динамовцы сделали традиционную короткую остановку в польском Люблин, где провели вечернюю тренировку.

Затем киевская команда отправилась в немецкий Гамбург на матч против венгерской команды.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Гамбург