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Лига Европы
06 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:46
214
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Гамбурге перед матчем Лиги Европы

7 ноября состоится игра 4-го тура ЛЕ между «Динамо» и «Ференцварошем»

06 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:46
214
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Гамбурге перед матчем Лиги Европы
ФК Динамо

Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».

Поединок пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне матча динамовцы провели вечернюю тренировку на поле клуба из Гамбурга.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Гамбурге перед матчем Лиги Европы

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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