Лига Европы06 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:46
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ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Гамбурге перед матчем Лиги Европы
7 ноября состоится игра 4-го тура ЛЕ между «Динамо» и «Ференцварошем»
06 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:46
214
0
Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».
Поединок пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Накануне матча динамовцы провели вечернюю тренировку на поле клуба из Гамбурга.
ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Гамбурге перед матчем Лиги Европы
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