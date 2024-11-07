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Чемпионат мира
07 ноября 2024, 12:21 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:24
169
0

Месси сыграет? Аргентина определилась с заявкой на матчи квалификации ЧМ

Главный тренер Лионель Скалони выбрал 28 футболистов

07 ноября 2024, 12:21 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:24
169
0
Месси сыграет? Аргентина определилась с заявкой на матчи квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Аргентины объявила заявку на матчи квалификации к Чемпионату мира 2026.

Главный тренер Лионель Скалони выбрал 28 футболистов для подготовки к матчам против Перу и Парагвая. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси присутствует в списке.

Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Вальтер Бенитес (ПСВ), Херонимо Рулли (Марсель)

Защитники: Науэль Молина (Атлетико), Гонсало Монтиэль (Севилья), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Херман Песселья (Ривер Плейт), Леонардо Балерди (Марсель), Николас Отаменди (Бенфика), Неуэн Перес (Порту), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Николас Тальяфико (Лион)

Полузащитники: Энцо Фернандес (Челси), Леандро Паредес (Рома), Эсекиэль Паласиос (Байер), Родриго Де Поль (Атлетико), Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Джованни Ло Чельсо (Бетис), Энцо Барренечеа (Валенсия), Тьяго Альмада (Ботафого), Факундо Буонанотте (Лестер), Николас Паз (Комо), Гарначо (Манчестер Юнайтед), Николас Гонсалес (Ювентус)

Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Хулиан Альварес (Атлетико), Лаутаро Мартинес (Интер), Тати Кастелльянос (Лацио)

Аргентина возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ-2026 – в активе команды 22 балла. 15 ноября подопечные Скалони сыграют с Парагваем, а 20 – с Перу.

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Микола Титюк Источник: si.com
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