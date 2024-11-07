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Испания
07 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:50
1779
0

Реал решил избавиться от вице-чемпиона мира. В клубе устали от него

Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку

07 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:50
1779
0
Реал решил избавиться от вице-чемпиона мира. В клубе устали от него
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сливочных» «устало» от низкого уровня игры 24-летнего футболиста и почти уверено в том, что игрок покинет команду.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 года в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуется «Ливерпуль».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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