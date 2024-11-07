Реал решил избавиться от вице-чемпиона мира. В клубе устали от него
Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку
Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «сливочных» «устало» от низкого уровня игры 24-летнего футболиста и почти уверено в том, что игрок покинет команду.
В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 года в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуется «Ливерпуль».
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