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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 00:47 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:02
1095
0

Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед

06 ноября 2024, 00:47 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:02
1095
0
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Вечером 5 ноября состоялись 9 поединков 4-го тура Лиги чемпионов.

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Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед (12 очков). Далее идут Спортинг и Монако (по 10).

Неудачу потерпел Реал с украинским голкипером Андреем Лунином – домашнее поражение 1:3 от Милана.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Спортингу (1:4). Интересно, что португальский коуч зелено-белых Рубен Аморим через неделю станет главным тренером Манчестер Юнайтед.

Донецкий Шахтер занимает 29-е место с 1 очком после 3 матчей. В 4-м туре 6 ноября горняки в немецком Гельзенкирхене сыграют против Янг Бойз из Швейцарии.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

  • 19:45. ПСВ – Жирона – 4:0
  • 19:45. Слован – Динамо Загреб – 1:4
  • 22:00. Болонья – Монако – 0:1
  • 22:00. Боруссия Д – Штурм Грац – 1:0
  • 22:00. Ливерпуль – Байер Леверкузен – 4:0
  • 22:00. Лилль – Ювентус – 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид – Милан – 1:3
  • 22:00. Селтик – РБ Лейпциг – 3:1
  • 22:00. Спортинг – Манчестер Сити – 4:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 10 - 1 12
2 Спортинг Лиссабон 4 3 1 0 9 - 2 10
3 Монако 4 3 1 0 10 - 4 10
4 Боруссия Д 4 3 0 1 13 - 6 9
5 Астон Вилла 3 3 0 0 6 - 0 9
6 Манчестер Сити 4 2 1 1 10 - 4 7
7 Брест 3 2 1 0 7 - 2 7
8 Интер Милан 3 2 1 0 5 - 0 7
9 Арсенал 3 2 1 0 3 - 0 7
10 Ювентус 4 2 1 1 7 - 5 7
11 Байер 4 2 1 1 6 - 5 7
12 Лилль 4 2 1 1 5 - 4 7
13 Селтик 4 2 1 1 9 - 9 7
14 Динамо Загреб 4 2 1 1 10 - 12 7
15 Барселона 3 2 0 1 10 - 3 6
16 Бенфика 3 2 0 1 7 - 4 6
17 Реал Мадрид 4 2 0 2 9 - 7 6
18 Милан 4 2 0 2 7 - 6 6
19 Фейеноорд 3 2 0 1 6 - 7 6
20 Аталанта 3 1 2 0 3 - 0 5
21 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 7 - 5 5
22 Штутгарт 3 1 1 1 3 - 4 4
23 ПСЖ 3 1 1 1 2 - 3 4
24 Спарта Прага 3 1 1 1 4 - 6 4
25 Бавария 3 1 0 2 10 - 7 3
26 Жирона 4 1 0 3 4 - 8 3
27 Брюгге 3 1 0 2 2 - 6 3
28 Атлетико Мадрид 3 1 0 2 3 - 8 3
29 Шахтер Донецк 3 0 1 2 0 - 4 1
30 Болонья 4 0 1 3 0 - 5 1
31 РБ Лейпциг 4 0 0 4 4 - 9 0
32 Штурм Грац 4 0 0 4 1 - 6 0
33 Црвена Звезда 3 0 0 3 2 - 11 0
34 РБ Зальцбург 3 0 0 3 0 - 9 0
34 Янг Бойз 3 0 0 3 0 - 9 0
36 Слован Братислава 4 0 0 4 2 - 15 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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