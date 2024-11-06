Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Вечером 5 ноября состоялись 9 поединков 4-го тура Лиги чемпионов.

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Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед (12 очков). Далее идут Спортинг и Монако (по 10).

Неудачу потерпел Реал с украинским голкипером Андреем Лунином – домашнее поражение 1:3 от Милана.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Спортингу (1:4). Интересно, что португальский коуч зелено-белых Рубен Аморим через неделю станет главным тренером Манчестер Юнайтед.

Донецкий Шахтер занимает 29-е место с 1 очком после 3 матчей. В 4-м туре 6 ноября горняки в немецком Гельзенкирхене сыграют против Янг Бойз из Швейцарии.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

19:45. ПСВ – Жирона – 4:0

19:45. Слован – Динамо Загреб – 1:4

22:00. Болонья – Монако – 0:1

22:00. Боруссия Д – Штурм Грац – 1:0

22:00. Ливерпуль – Байер Леверкузен – 4:0

22:00. Лилль – Ювентус – 1:1

22:00. Реал Мадрид – Милан – 1:3

22:00. Селтик – РБ Лейпциг – 3:1

22:00. Спортинг – Манчестер Сити – 4:1

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