Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед
Вечером 5 ноября состоялись 9 поединков 4-го тура Лиги чемпионов.
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Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед (12 очков). Далее идут Спортинг и Монако (по 10).
Неудачу потерпел Реал с украинским голкипером Андреем Лунином – домашнее поражение 1:3 от Милана.
Манчестер Сити сенсационно проиграл Спортингу (1:4). Интересно, что португальский коуч зелено-белых Рубен Аморим через неделю станет главным тренером Манчестер Юнайтед.
Донецкий Шахтер занимает 29-е место с 1 очком после 3 матчей. В 4-м туре 6 ноября горняки в немецком Гельзенкирхене сыграют против Янг Бойз из Швейцарии.
⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
- 19:45. ПСВ – Жирона – 4:0
- 19:45. Слован – Динамо Загреб – 1:4
- 22:00. Болонья – Монако – 0:1
- 22:00. Боруссия Д – Штурм Грац – 1:0
- 22:00. Ливерпуль – Байер Леверкузен – 4:0
- 22:00. Лилль – Ювентус – 1:1
- 22:00. Реал Мадрид – Милан – 1:3
- 22:00. Селтик – РБ Лейпциг – 3:1
- 22:00. Спортинг – Манчестер Сити – 4:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2
|Спортинг Лиссабон
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|5
|Астон Вилла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|6
|Манчестер Сити
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7
|Брест
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8
|Интер Милан
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|9
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10
|Ювентус
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11
|Байер
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13
|Селтик
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|14
|Динамо Загреб
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|15
|Барселона
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|16
|Бенфика
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|17
|Реал Мадрид
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|18
|Милан
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|19
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|20
|Аталанта
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|21
|ПСВ Эйндховен
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|22
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|23
|ПСЖ
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24
|Спарта Прага
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|25
|Бавария
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|26
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|27
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28
|Атлетико Мадрид
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29
|Шахтер Донецк
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30
|Болонья
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|31
|РБ Лейпциг
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|32
|Штурм Грац
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34
|РБ Зальцбург
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|34
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36
|Слован Братислава
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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