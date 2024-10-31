Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
03.11.2024 18:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 октября 2024, 01:44 | Обновлено 31 октября 2024, 01:51
16
0

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии

31 октября 2024, 01:44 | Обновлено 31 октября 2024, 01:51
16
0
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»
Футбол | 31 октября 2024, 01:31 0
Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»
Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»

30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины «Верес» обыграл «Оболонь» 2:1

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30.10.2024, 02:15
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Футбол | 30.10.2024, 07:37
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»
Футбол | 30.10.2024, 17:43
Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»
Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
29.10.2024, 00:47 2
Футбол
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 14
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
29.10.2024, 12:40 28
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем