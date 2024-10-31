03.11.2024 18:30 - : -
Англия31 октября 2024, 01:44 | Обновлено 31 октября 2024, 01:51
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Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии
31 октября 2024, 01:44 | Обновлено 31 октября 2024, 01:51
16
0
В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ЧелсиСмотреть трансляцию
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