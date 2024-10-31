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  4. Почти лучший в команде. Известна оценка Мудрика за проигранный матч Челси
Англия
31 октября 2024, 08:45 |
829
0

Почти лучший в команде. Известна оценка Мудрика за проигранный матч Челси

30 октября пенсионеры проиграли Ньюкаслу 1:2 в 1/8 финала Кубка лиги Англии

31 октября 2024, 08:45 |
829
0
Почти лучший в команде. Известна оценка Мудрика за проигранный матч Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Михаила является вторым лучше в команде после Марка Кукурельи (6.8) и наравне с Тосино Адарабиойо (6.7).

Лучшим в поединке стал голкипер Ньюкасла Ник Поуп (7.9).

Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Челси (2:1)

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Тосин Адарабиойо Ник Поуп Михаил Мудрик Кубок английской лиги по футболу WhoScored оценки Челси Ньюкасл Ньюкасл - Челси Марк Кукурелья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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