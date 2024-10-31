Почти лучший в команде. Известна оценка Мудрика за проигранный матч Челси
30 октября пенсионеры проиграли Ньюкаслу 1:2 в 1/8 финала Кубка лиги Англии
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.
Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Михаила является вторым лучше в команде после Марка Кукурельи (6.8) и наравне с Тосино Адарабиойо (6.7).
Лучшим в поединке стал голкипер Ньюкасла Ник Поуп (7.9).
Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Челси (2:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ошибка голкипера привела к поражению команды Максимова
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу