Почти лучший в команде. Известна оценка Мудрика за проигранный матч Челси

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Михаила является вторым лучше в команде после Марка Кукурельи (6.8) и наравне с Тосино Адарабиойо (6.7).

Лучшим в поединке стал голкипер Ньюкасла Ник Поуп (7.9).

Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Челси (2:1)